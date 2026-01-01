Navijači Bijelih opet ruše rekorde: Hajduk se bliži brojci od 17 tisuća novih članova u nekoliko sati

HNK Hajduk započeo je novu akciju učlanjivanja, a navijači su ponovno pokazali svoju odanost klubu. Iako akcija traje tek nekoliko sati, već je uplaćeno blizu 17 tisuća članova. Točnije, 16 944 u 12:50, 1. siječnja 2026. godine.

Prošle godine Hajduk je završio s impresivnih 120.951 članom, a trend rasta članstva nastavlja se i u 2026. godini.

Cijene članarina su sljedeće:

- Odrasli članovi (18–65 godina) plaćaju 20 eura, dok maloljetni članovi i osobe starije od 65 godina plaćaju 10 eura.

Kod obiteljskog članstva, svaki dodatni član obitelji ostvaruje popust od 2 eura, a maksimalno se popust može primijeniti za pet članova unutar iste obitelji.