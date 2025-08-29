Dinamo će utakmicu Europa lige igrati u Srbiji?

Dinamo je doznao svoje protivnike u grupnoj fazi Europa lige. Oni su: Lille, Betis, Fenerbahče, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland, Steaua, Celta i Malmö. Raspored i satnica utakmica bit će naknadno objavljeni. Dinamo će doma igrati protiv Betisa, Fenerbahčea, Steaue i Celte. Gostovat će kod Lillea, Maccabija, Midtjyllanda i Malmöa.

Postojala je solidna šansa (22.2%) da Dinamo izvuče Crvenu zvezdu, ali to se nije dogodilo. Ipak, Plavi bi svejedno mogli jednu utakmicu Lige prvaka odigrati u Srbiji. Izraelski Maccabi zbog ratne opasnosti ne igra utakmice u svojoj zemlji. Tako je u ovim kvalifikacijama domaće susrete igrao na TSC Areni u Bačkoj Topoli, piše Index.

Postoji mogućnost i da Izraelci prijave neki drugi stadion za domaćinstvo, ali za to trebaju dozvolu UEFA-e. Utakmice Maccabija u Srbiji su, iz logičnog razloga, bile slabo posjećene. U slučaju da Dinamo ugoste tamo, UEFA bi gotovo sigurno zabranila dolazak gostujućih navijača.

Jednak format kao i prošle godine

Europa liga drugu sezonu će se igrati u novom formatu, koji je predstavljen prošle godine. Natjecat će se 36 momčadi koje dijele istu tablicu. Osam momčadi s najvećim brojem bodova ide izravno u osminu finala. One koje se plasiraju od 9. do 24. mjesta ulaze u doigravanje za mjesto u osmini finala.

Dinamo se izravno plasirao u Europa ligu

Dinamo je prošle sezone nastupao u Ligi prvaka, u kojoj je skupio 11 bodova. Iako su postojale minimalne šanse da s tim brojem bodova ispadne, ipak je završio na 25. mjestu i nije se plasirao u doigravanje za osminu finala.

Dinamo nije morao ove sezone prolaziti kroz kvalifikacije za Europa ligu, već se izravno kvalificirao kao druga momčad hrvatskog prvenstva. Prve utakmice Europa lige igrat će se 24. i 25. rujna, a zadnje kolo grupne faze je 29. siječnja sljedeće godine. Finale je na rasporedu 20. svibnja 2026. godine u Istanbulu.