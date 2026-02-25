Dina Levačić kreće u povijesni izazov

Dina Levačić kreće oko Svete Helene!

Naša plivačka maratonka pokušat će postati prva osoba koja je ikad isplivala 45 kilometara oko otoka na kojem je Napoleon Bonaparte u izgnanstvu proveo posljednjih 6 godina svog života (1815-1821).

Start je minutu iza ponoći po lokalnom, sat i minutu iza ponoći po našem vremenu. Procjena vremena plivanja je između 13 i 20 sati. Dinu se može pratiti na https://openwater.africa/live-tracking/

"Otok smo obišli brodom kako bismo stekli dojam kako će biti. A neće biti nimalo jednostavno, pogotovo prvih 25 kilometara. Čekaju me izrazito veliki valovi i jak vjetar. Nadam se da će bar morska struja biti povoljna, da barem neće biti protiv mene. Na sastanku su bili svi ljudi uključeni u organizaciju i na moru i na obali. Imam veliko povjerenje u njih. Prošli su sve moguće scenarije i sigurna sam da ću s te strane dobro proći. Sad treba još samo otplivati", poručila je u svom stilu Dina.