Dina Levačić kreće u povijesni izazov

Naša plivačka maratonka pokušat će postati prva osoba koja je ikad isplivala 45 kilometara oko Svete Helene

Dina Levačić kreće oko Svete Helene!

Naša plivačka maratonka pokušat će postati prva osoba koja je ikad isplivala 45 kilometara oko otoka na kojem je Napoleon Bonaparte u izgnanstvu proveo posljednjih 6 godina svog života (1815-1821).

Start je minutu iza ponoći po lokalnom, sat i minutu iza ponoći po našem vremenu. Procjena vremena plivanja je između 13 i 20 sati. Dinu se može pratiti na https://openwater.africa/live-tracking/

"Otok smo obišli brodom kako bismo stekli dojam kako će biti. A neće biti nimalo jednostavno, pogotovo prvih 25 kilometara. Čekaju me izrazito veliki valovi i jak vjetar. Nadam se da će bar morska struja biti povoljna, da barem neće biti protiv mene. Na sastanku su bili svi ljudi uključeni u organizaciju i na moru i na obali. Imam veliko povjerenje u njih. Prošli su sve moguće scenarije i sigurna sam da ću s te strane dobro proći. Sad treba još samo otplivati", poručila je u svom stilu Dina.

 

