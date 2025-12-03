Close Menu

Dimi se sve u Matoševoj, evo o čemu se točno radi

U tijeku su radovi

U Matoševoj ulici trenutačno su u tijeku radovi u sklopu velikog projekta aglomeracije i poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, koji obuhvaća sanaciju i modernizaciju postojećih cjevovoda.

Riječ je o zahvatu na kanalizacijskom kolektoru, pri čemu se koristi suvremena metoda bez kopanja (no-dig). Ovakav pristup omogućuje sanaciju cijevi iznutra, bez potrebe za klasičnim iskapanjem, čime se značajno smanjuje oštećenje površine, ubrzava izvedba i smanjuje utjecaj na svakodnevni život građana.

Kako bi se izbjegle velike prometne gužve i osigurala što manja ometanja u prometu, radovi se odvijaju tijekom noćnih sati.

Očekuje se da će sanacijom ovoga dijela sustava biti osigurana veća sigurnost i pouzdanost kanalizacijske mreže te unaprijeđena kvaliteta vodno-komunalne usluge za sve stanovnike ovog područja.

