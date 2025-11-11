Dim u zgradi na Firulama, tri vatrogasna vozila projurila do KBC-a Split

Tri vatrogasna vozila projurila su oko 9 sati do KBC-a Split. Ukupno 11 vatrogasaca stiglo je na intervenciju.

Kako doznajemo iz JVP Split, nema aktivnog požara, a problemi su nastali zbog elektroinstalacija.

"Došlo je do kvara na instalaciji koji je izazvao pojavu dima u glavnoj zgradi stacionara na Firulama, no nije riječ o požaru. Sanacija je u tijeku, a situacija je pod nadzorom nadležnih službi", kazala nam je glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.

Kolika je materijalna šteta nastala još nije poznato.