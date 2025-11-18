Diljem svijeta poteškoće s internetom, pali popularni servisi

Dio korisnika s područja Slavonije posljednjih nekoliko sati ima poteškoće s fiksnim i mobilnim uslugama, a o svemu se oglasio i A1. "Dio naših korisnika na području Slavonije trenutno ima poteškoće s fiksnim i mobilnim uslugama te su A1 stručnjaci na terenu i rade na dijagnostici i što skorijem otklanjanju kvara", poručio je operater.

Osim toga, popularna društvena mreža X, nekadašnji Twitter, ne radi brojnim korisnicima u Hrvatskoj. Problem je prijavljen i u drugim zemljama diljem svijeta. Na stranici Down Detector, kako prenosi Daily Mail, postoji više od 3250 prijava vezanih uz poteškoće s jednom od najvećih društvenih mreža na svijetu.

Istodobno, Cloudflare - tvrtka koja pruža mrežne usluge tisućama stranica - također je prijavila potencijalno veliki prekid. Na Down Detectoru bilo je preko 10.500 prijava o prekidima usluga, piše Večernji list.