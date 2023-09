Dijete u Podstrani ostalo zaključano u automobili, izvukli ga vatrogasci

Svake godine možemo čitati desetke vijesti o tome da je netko ostavio djecu ili kućne ljubimce u automobilu na vrućem ljetnom suncu. Iako bismo svi trebali biti svjesni koliko se brzo automobil zagrije, a visoka temperatura može ugroziti zdravlje i život malenih putnika, jasno je da se tako nešto može dogoditi i slučajno.

Tako su u subotu navečer splitski vatrogasci morali intervenirati kod hotela Lav u Podstrani.

Naime, dijete je ostalo zaključano u automobili. Srećom, brzom reakcijom vatrogasaca koji su otvorili vozilo, sve je prošlo u najboljem redu.

Osim što trebate pozvati dežurne službe, u slučaju nužde, jedan američki policajac je pokazao kako i sami možete intervenirati.

Na platformi X, odnosno bivšem Twitteru, objasnio je kako uz pomoć otčepljivača odvoda i malo ljepljive vrpce možete otvoriti prozor automobila bez oštećenje.

How to open the door easily…

pic.twitter.com/yqW10yjKW3

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 3, 2023