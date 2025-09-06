Dijete je mlađe od 14 godina i napravilo je prekršaj u prometu. Prijava ide - roditeljima

Djeca stradavaju u prometu, uvijek strašan prizor. Upravo zbog strašnih statistika o ekstremnom porastu broja hospitalizirane djece zbog pada s električnog romobila i apela liječnika, apela koji bi se ispravnije mogao nazvati vapajem upućenim roditeljima, jasno je da nije dovoljno samo slušati, treba i čuti i u konačnici poslušati. Redovito se na početku svake školske godine vozače upozorava na djecu u prometu. Nova generacija mališana tek izašla iz vrtića kreće u školu! Očekujte njihovu zaigranosti uz prometnice. Beziznimno se vozače poziva na pojačan oprez. Međutim, ove godine s obzirom na sveprisutno korištenje električnih romobila od strane djece, one kojima je zakonom zabranjeno da ih koriste, pozivi se sa svih strana upućuju roditeljima, piše Revija HAK,

Ne kupujte i ne dozvoljavajte djeci mlađoj od 14 godina korištenje električnih romobila! Zabranjeno je! I to s razlogom! Bicikli? Kaciga! Propisana je i to s razlogom! Ozljede glave! Moguće su i one iznimno teške. Dogodi li se to slaba će vam utjeha biti što eto u vaše vrijeme nije viđeno da je i jedno dijete nosilo kacigu i što ste svi preživjeli tek s nekom modricom ili mjestimično oguljenom kožom o čemu se ni roditeljima govorilo nije.

Kratko, jasno, jednostavno zakon kaže kako osoba koja u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršila četrnaest godina života ne odgovara za prekršaj. Djeca do te dobi ne odgovaraju ni za kakve prekršaje, pa ni prometne! Pa što ćemo onda? Za počinjeni prekršaj djece do 14 godina kaznit će se roditelj ili drugi tko je nadzire, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili drugog tko je nadzirao tu osobu. To je zakonsko rješenje. Kada se dijete do 14 godina učestalo ponaša na način kojim ostvaruje obilježja težih prekršaja, nadležno državno tijelo za postupanje povodom počinjenih prekršaja obavijestit će o ponašanju te osobe roditelje ili skrbnike i Centar za socijalnu skrb prema njezinu prebivalištu ili boravištu njezinih roditelja ili skrbnika.

Ponovimo, osobnim prijevoznim sredstvom u koje se ubrajaju i ti nesretni sveprisutni električni romobili kao i biciklom u prometu smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina. Pazite i za bicikl se traži 14 godina! Postoji doduše iznimka, jer djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina, osobe koje se prevoze na biciklu mlađe od 16 godina, ali i vozači osobnih prijevoznih sredstava.

Viđa li policija kršenje navedenih zakonskih odredaba? Naravno. Iz predmeta Pp-526/2025-10 Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji moguće je primjerice utvrditi kako sam okrivljeni roditelj iskazuje da je dijete mlađe od 14 godina u trenutku vožnje električnim romobilom bilo u njegovom neposrednom prisustvo uz konstantan nadzor njegovog kretanja i to isključivo biciklističkom stazom uz korištenje kacige.

Ponovimo, djeca mlađa od 14 godina ne smiju uopće upravljati električnim romobilom.

Presudom Pp-327/2025-4 od 8. 5. 2025. Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Omišu krivim je proglašen otac što je uslijed propuštanja nadzora njegov sin rođen 2015. godine uzrokovao prometnu nesreću na način da je upravljajući biciklom uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, pao te zadobio teške tjelesne ozljede, a nije na glavi imao zaštitnu kacigu.

Nije lako objasniti djeci kako ono ne može voziti električni romobil ili bicikl kad svi njegovi vršnjaci voze. Naložiti mu kako ono mora, premda svi drugi ne nose i kacigu? Zašto se baš na njemu trenira dosljednost i poštivanje zakonskim propisa kad ih svi drugi ignoriraju nemilice?! Svi to rade, a baš ja ne mogu i ne smijem i meni se brani? Kako ćete ga uvjeriti da odmah iza prvog ugla od prijatelja ne posudi taj željeni električni romobil ili da čim vam izmakne iz vidokruga ne skine mrsku kacigu. Sva djeca hvataju se svojih prometala i uz leteći start kreće vožnja, jedino vaše oklopljeno poput srednjovjekovnog viteza štitnicima raznim, prvo pomno, adekvatno pričvršćuje propisno homologiranu kacigu koju ste mu pažljivo odabrali! Je li realno? Jednostavno to mora postati moda i rutina. Netko je rekao kao aparatići za zube, nekada su bili muka živa i djeca koja su ih nosila bila su malo poprijeko promatrana, a danas su zapravo moda! Okrenula se pila naopako! I čudan je onaj tko aparatić nema ili ga nosio nije. U tom pravcu, poželjnosti trebalo bi se krenuti i sa obaveznim nošenjem kaciga i konstantnim ukazivanjem na teške posljedice pada s bicikla, električnog romobila ili nekog drugog djeci tako poželjnog a zapravo opasnog prometala.