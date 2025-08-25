Dijete (4) istrčalo na cestu i teško stradalo

Tridesetrogodišnji vozač je 22. kolovoza oko 15.45 sati upravljao osobnim automobilom i kretao se Glavnom ulicom u Čamagajevcima te nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste (zavoj u lijevo) tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti.

Tom prilikom je s kolnog prilaza u dvorište na cestu istrčalo 4-godišnje dijete te je došlo do udara prednjim lijevim sklopom zrcala u tijelo djeteta.

Dijete je hitno prevezeno u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje mu je pružena liječnička pomoć te je ustanovljeno da je teško ozlijeđeno.

Protiv 33-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu - izvijestila je nadležna Policijska uprava.