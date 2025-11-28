Dijelovi Splita ostaju bez struje

Stanari dijela Splita u ponedjeljak, 1. prosinca 2025., trebaju računati na privremeni prekid opskrbe električnom energijom zbog planiranih radova na mreži. Prema najavi Elektrodalmacije Split, od 9 do 10 sati bez struje će biti potrošači u ulicama Hrvatskih iseljenika (brojevi 11–15 i 10–18), Put Plokita (8–18 i 9–21A), Slobode (33–39) te u 7. uličnom odvojku Ranske 5 (5A i 5B). Kao razlog navode radove u trafostanici.

Radovi i zamjena mjernih uređaja do ranog poslijepodneva

Dulji prekidi predviđeni su u terminu od 8.30 do 14 sati. U tom razdoblju struje neće imati potrošači u Čakovačkoj 11, gdje se provodi zamjena mjernih uređaja.

Istovremeno su planirani i radovi na niskonaponskoj mreži, pa će bez električne energije biti i dijelovi ulica Grge Novaka (brojevi 24–44 i 97–125) te Ante Katunarića (22–26A).

Prekidi i u Krležinoj te Vrazovoj

Zbog zamjene mjernih uređaja, u istom terminu od 8.30 do 14 sati, do prekida opskrbe doći će i u Krležinoj 16 te u Vrazovoj 14.

Iz Elektrodalmacije poručuju da su radovi dio redovnog održavanja i modernizacije mreže, uz napomenu da u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta zahvati mogu biti odgođeni.