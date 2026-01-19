Dijelovi Splita, Klisa, Prugova i Ramljana ostaju bez struje

Zbog planiranih radova, u srijedu 21. siječnja 2026. na više će lokacija na području Elektrodalmacije Split doći do prekida opskrbe električnom energijom, objavljeno je u službenoj obavijesti.

Prekidi su najavljeni zbog radova na NN mreži, radova u trafostanicama (TS) te zamjene mjernih uređaja, a obuhvaćaju područja Klisa, Prugova, Ramljana i Splita.

Lokacije i termini prekida

Klis Kosa

08:30 – 14:00 (radovi na NN mreži)

Prugovo

08:00 – 15:00 (radovi u TS)

Ramljane

08:00 – 15:00 (radovi u TS)

Split

08:30 – 14:00 (zamjena mjernih uređaja) – Mihanovićeva 38

08:30 – 14:00 (zamjena mjernih uređaja) – Gundulićeva 5, Plitvička 2 i 2A, Drniška 8, Bijankinijeva 6 i 8

08:00 – 11:00 (zamjena mjernih uređaja) – Domovinskog rata 43, 45 i 47

08:30 – 11:30 (radovi u TS) – Marina Getaldića 36–42, Vinodolska 1–9 i 2–14, Cesta mira 1 i 2–10, 1–7 i 2–6, M. Dizdara

Iz Elektrodalmacije Split navode kako se radi o planiranim radovima te da su prekidi predviđeni u navedenim terminima i na navedenim lokacijama.