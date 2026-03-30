DIJELOVI SPLITA, KAŠTELA, SOLINA I MUĆA OSTAJU BEZ STRUJE: HEP najavio radove, evo točnih lokacija i termina

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.

Radovi će se izvoditi na području Splita, Kaštela, Solina, Muća i Kamena, a prekidi opskrbe trajat će nekoliko sati, ovisno o lokaciji.

Utorak: Radovi u Splitu, Kaštelima i Kamenu

U utorak, 31. ožujka, bez struje će ostati dijelovi Kaštel Štafilića, gdje su radovi planirani u Drinovičevoj ulici u vremenu od 9 do 14 sati.

Na području Kamena, bez električne energije bit će potrošači u ulicama Put Guščera 4-38 i 15-17 te Hrvatskih vitezova 28-40, i to od 9 do 12 sati.

U Splitu su planirani radovi u više ulica. U Vukovarskoj ulici (brojevi 5, 7 i 9 te 10 i 12) te u ulici Vojka Krstulovića (brojevi 25 i 27) prekid opskrbe očekuje se od 8:30 do 12:30 sati zbog zamjene mjernih uređaja.

Srijeda: Širi zahvat u Splitu i okolici

U srijedu, 1. travnja, bez struje će biti veći broj ulica u Splitu, uključujući Osječku, Tršćansku, Ulicu 4. gardijske brigade, Put Vrbovnika, Mosorsku, Put gaja, Obalu Hrvatskog preporoda, Morpurgovu poljanu te Marmontovu ulicu. Radovi će trajati od 8 do 12 sati.

Na području Muća, u Milešini, prekid opskrbe planiran je od 8:30 do 15 sati.

U Kaštel Štafiliću, ponovno u Drinovičevoj ulici, radovi će se izvoditi od 9 do 14 sati, dok će u Solinu, u ulici Opata Gebizona (brojevi 14 i 16), struja biti isključena od 8 do 12 sati.

Iz HEP-a napominju da je riječ o planiranim radovima na niskonaponskoj mreži te mole građane za razumijevanje.