Dijelovi Splita i Dugopolja ostaju bez struje

Za sutra su najavljeni planirani radovi na niskonaponskoj mreži zbog kojih će bez električne energije privremeno biti dijelovi Dugopolja i Splita.

U Dugopolju će opskrba električnom energijom biti prekinuta od 9 do 14 sati. Bez struje će biti potrošači u Domobranskoj ulici od broja 9 do 24, Senjskoj od 12 do 61, Ulici Domovinskog rata od 21 do 32, Ulici kraljice Jelene od 3 do 9 te u Ulici sv. Mihovila od 17 do 22. Kako je navedeno, riječ je o radovima na niskonaponskoj mreži.

U Splitu su za isto vrijeme također planirani radovi na mreži. Od 8.30 do 12.30 bez struje će biti potrošači u Križanićevoj ulici na brojevima 2 i 3, zatim na brojevima 5, 7 i 9, kao i u Radničkoj ulici na brojevima 1, 3 i 5.

Radovi su planirani, a građanima se savjetuje da svoje obveze unaprijed prilagode najavljenim prekidima opskrbe električnom energijom.