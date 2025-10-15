Dijelovi omiškog i imotskog kraja ostaju bez struje

Elektrodistribucija HEP ODS-a izvijestila je kako će u četvrtak, 16. listopada 2025. godine, doći do planiranih prekida opskrbe električnom energijom na području Imotskog i Omiša zbog radova na mreži.

Imotski: Cista Provo bez struje

Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, bez struje će od 08:30 do 14:00 sati biti dio općine Cista Provo, i to naselja Cista Velika, Dobranje i Biorine. Iz HEP-a napominju da je moguće ranije uključenje električne energije u slučaju bržeg završetka radova.

Omiš: prekid u naselju Duće

Na području Pogona Omiš, struje neće biti u naselju Duće, u ulici Vavlje III. Prekid je planiran u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, a razlog su radovi na mreži.

Iz HEP-a podsjećaju korisnike da tijekom planiranih prekida opskrbe električnom energijom poduzmu sve potrebne mjere sigurnosti te prilagode svoje aktivnosti navedenim terminima. Također, ističu kako se nakon završetka radova priključak može uspostaviti i ranije od predviđenog.