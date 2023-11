DIGLA SE VELIKA PRAŠINA Tko to sjeda na pročelničku poziciju u SDŽ? Popović: "Bitno je uhljebljivanje. Sramotno!"

Zakazana je nova Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije i u ovom trenutku je sigurno da nas očekuje velika i burna rasprava. Puno točaka je ispred vijećnika, a očekivano, na samom kraju godine otvaraju se brojne druge teme, krucijalne točke za razvoj Splitsko-dalmatinske županije razmatraju se i gledaju pod velikim povećalom.

Kako je od ranije poznato, sjednica je na rasporedu danas i sve počinje u 9 sati. Iako će se prije toga još sastati neki Odbori, a već su najavljene i neke presice, vijećnici su nešto spremni otkriti i prije, no najjače karte često čuvaju za raspravu na samoj sjednici. 01. Dnevni red 24. sjednice Županijske skupštine (1)



Kako je u službenom dokumentu otkrio Mate Šimundić (nezavisni vijećnik), predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, ovaj put je dnevni red sastavljen od 37 točaka. Neke od njih se čine manje-više formalnog karaktera i manjeg opsega te kao takve često prolaze bez značajnije rasprave. Ipak, brojne će točke biti na udaru vijećnika, posebice oporbenih.

Popović: "Sluha za moje molbe - nema"

Prije nove sjednice Dalmacija Danas je razgovarala s Antom Popovićem, predsjednikom Gradskog kotara Neslanovac i nezavisnim vijećnikom s liste Mosta u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije. Popović smatra da bi rasprave bile puno bolje i konstruktivnije ako bi se smanjio ili objedinio određeni broj točaka.

"U više navrata smo upozoravali predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije na broj točaka. Sjednice bi trebale biti puno konstruktivnije, a to znači da je potreban manji broj točaka. Ovaj put imamo ogroman točaka i to nije dobro jer cjelokupna rasprava neće biti konstruktivna. Dosta energije će se utrošiti u prvih nekoliko tema, a onda će druge rasprave pasti u zaborav i vijećnici neće imati dovoljno energije i koncentracije", kazao nam je Ante Popović.

Osvrnuo se na točku 'Prijedloga Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. i projekcijom za 2025. i 2026.'. Naime, Popović je poznat po svom angažmanu u školstvu, nerijetko je upozoravao na probleme u osnovnim i srednjim školama diljem Splitsko-dalmatinske županije. Dokument 'Proračuna' po ovom pitanju ga nije ohrabrio, i smatra da je situacija nije dobra!

"Ispred nas će se naći točka 'Prijedlog Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.'. Uvidio sam nekoliko stvari, a i ovaj put jasno je vidljiv nedostatak volje i želje od strane vladajućih iz Splitsko-dalmatinske županije. Godinama se bavim problematikom i temama koje su bliske školstvu i možemo reći da situacija (pogotovo u osnovnim školama) nije dobra! Jako malo se ulaže u uređenje škola. Nadalje, pred vratima nam je cjelodnevna nastava i svi učenici bi 2027. godine trebali biti u jednoj smjeni. No, mislim da ne idemo u dobrom smjeru i ova županije ne pokazuje ambiciju za boljitkom školstva. Jasno je da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne ulaže dovoljno sredstava za izgradnjom novih škola, a ni nadogradnjom postojećih. Već sam u nekoliko navrata 'povukao' ovo pitanje, ali sluha za moje molbe - nema", požalio se vijećnik.

Referirajući se na temu školstva, Dalmaciji Danas je otkrio s kojim se problemima nose stanovnici Supetra i svi oni koji imaju dodirne točke s Osnovnom školom Supetar. Kaže da je spomenuta škola u očajnom stanju.

"Organizirao sam sastanak s gradonačelnicom Grada Supetra Ivanom Marković jer je u ovom mjestu nužna nova osnovna škola. Već se nekoliko godina proteže ova tema, a istu je inicirala upravo spomenuta gradonačelnica, ali - u županiji nemaju sluha za nju. Ponovno sam pokrenuo tu priču, ali sredstva u 'Proračunu' za ovu problematiku nisu planirana. Osnovna škola u Supetru je u jako lošem stanju, a novci za ovu osmoljetku nisu osigurani. Pitat ću župana Blaženka Bobana i vladajuće; zanima me gdje su ti novci? Županija bi trebala pomoći Supetru, ustanova je u jako lošem stanju. Osim toga, zgrada je stara, unutrašnjost i učionice su u užasnom stanju, fasada otpada i odvaja se od zidova, učionice su stare i slabo funkcionalne, krovište je loše, djeca i djelatnici nemaju školsku dvoranu. Inače, Splitsko-dalmatinska županija jako malo ulaže u uređenje i obnovu školskim ustanova. No, to je već odavno svima jasno", upozorio je Ante Popović.

"PR dokument župana Bobana"

Smatra da je novo izvješće o radu župana Blaženka Bobana jedan obični PR dokument. Osim toga, stava je da je jednako loše stanje i u zdravstvenim ustanovama, a po pitanju demografije (unatoč nedavnoj tematskoj sjednici) očito se ni u narednom razdoblju ništa neće napraviti.

"Nedavno smo imali tematsku sjednicu, a glavna tema bila je demografija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Vidim da se po ovom pitanju u novom proračunu ništa značajno nije dogodilo. Ništa, baš ništa se nije dogodilo, projekata nema... Zdravstvo, isto, jako mala i nikakva ulaganja, gotovo isto kao i škole. Radi se vrlo malo, a kapaciteti ove županije su ogromni. Nadalje, 'Izvješće o radu župana Bobana' je nekakav PR dokument, ali to je već standardna priča. To je jedan PR dokument i ne piše tu ono što se zapravo radi i što župan radi. Puno više se moglo napraviti, ali nije se napravilo. Bobanovo izvješće ne odražava pravo stanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji", jasno će predsjednik Gradskog kotara Neslanovac i nezavisni vijećnik s liste Mosta u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Član DP-a (koalicijskog partnera HDZ-a) sjeda na pročelničku poziciju

Osnivanje još jednog županijskog upravnog odjela bit će vruća tema 24. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Naime, na mjesto pročelnika mogao bi sjesti bivši HDZ-ovac i sadašnji DP-ovac. Samim time, i ovaj put bi HDZ mogao kroz jedan novi upravi odjel zadovoljiti koalicijskog partnera iz Domovinskog pokreta. Kako se doznaje, Željko Primorac, član Domovinskog pokreta mogao bi sjesti na pročelničku poziciju Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. Naime, ovaj Odjel nekad je bio unutar Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

"Županija povećava troškove i osniva još jedan upravni odjel. Znači, dodatno se opterećuje proračun kako bi se zadovoljio koalicijski partner iz Domovinskog pokreta. Već su u ranijim slučajevima vladajući iz SD županije imali sličan modus operandi i to znači da niti malo ne misle na razvoj nego im je samo bitno uhljebljivanje. Bitno im je zadovoljiti njihove stranačke kolege i koalicijske partnere. Na mjestu pročelnika trebao bi biti gospodin Željko Primorac, njegovo ime se spominje. Primorac je člana Domovinskog pokreta i bivši član, pogađate, HDZ-a... Sve je jasno, svi oni koji svoje ambicije nisu mogli ostvariti preko HDZ-a sada to pokušavaju preko DP-a. Sramotno, samo ću to reći na kraju", podvukao je Popović za Dalmaciju Danas.

Javio se i Prkić: "Čestitam koalicijskim partnerima"

Nadodajmo i da je potencijalno novog županijskog pročelnika na društvenim mrežama komentirao i Jakov Prkić iz Koalicije "ZA" i županijski vijećnik stranke Direkt.

"Sutra je na Županijskoj skupštini točka dnevnog reda o preustroju upravnih tijela SDŽ. Cilj izmjena je omogućiti pročelničko mjesto članu DP-a Željku Primorcu, što je dio koalicijskog dogovora između HDZ-a i DP-a. Željka čeka mjesto pročelnika za kulturu sport i tehničku kulturu. Do sada su ti resori bili zajedno s prosvjetom", napisao je na Facebooku Jakov Prkić.

U svom stilu, na kraju je ironično čestitao koalicijskim partnerima na držanju dogovora, a svima ostalima je poželio više sreće.

"Kao i svaki opći akt tako je i ovaj bio u savjetovanju s javnošću. S primjedbama se javio jedan jedini dionik. No, u materijalima za tu točku nema izvješća sa Savjetovanja već u obrazloženju samo stoji kako su primjedbe odbijene. Za pogledati izvješće o provedenom savjetovanju treba otići na web županije i pogledati kakve primjedbe je imao taj jedan sudionik savjetovanja. Čestitam koalicijskim partnerima na držanju dogovora, a svima ostalima više sreće drugi put", zaključio je Prkić.

S obzirom na sve dosadašnje najave, ne preostaje nam ništa drugo već s pažnjom popratiti događanja na 24. sjednici Splitsko-dalmatinske županije i o svemu izvijestiti javnost.