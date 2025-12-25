Diddy traži hitno puštanje iz zatvora, tvrdi da je kazna neustavna

Sean Diddy Combs zatražio je od žalbenog suda da ga pusti iz zatvora i poništi osuđujuću presudu za dva kaznena djela povezana s prostitucijom. U hitnoj žalbi podnesenoj sudu, odvjetnica glazbenog mogula tvrdi da je Combs nepravilno osuđen te da njegovi postupci nisu bili kriminalne prirode.

Odvjetnica Alexandra Shapiro nazvala je Combsovu zatvorsku kaznu od 50 mjeseci "nezakonitom, neustavnom i izopačenjem pravde". Od žalbenog suda traži da naloži ponovno izricanje kazne, ukoliko vijeće ne odluči u potpunosti odbaciti presudu. Ovo je najnoviji u nizu pokušaja Combsovog pravnog tima da smanji ili u potpunosti poništi njegovu kaznu.

U žalbi se tvrdi da sudac Arun Subramanian nije ispravno slijedio smjernice za izricanje kazne te da je nepravilno uzeo u obzir ponašanje za koje je Combs oslobođen. Podnesak navodi da je sudac "djelovao kao trinaesti porotnik" u slučaju, a kaznu opisuje kao "drastičnu". Ured tužitelja za Južni okrug New Yorka, koji je vodio slučaj protiv Combsa, odbio je komentirati žalbu, piše Index.

Podsjetnik na suđenje i presudu

Savezni tužitelji u New Yorku optužili su Combsa da je koristio svoj novac, moć i prijetnje nasiljem kako bi prisilio žene na neželjene seksualne odnose. Tijekom medijski praćenog suđenja ovog proljeća, porota je saslušala svjedočenja dviju Combsovih bivših djevojaka, Cassie Venture i žene identificirane kao "Jane Doe". Obje su izjavile da ih je Combs zlostavljao i prisiljavao na sudjelovanje u takozvanim "freak-offovima" s muškim eskortima.

Porota je na kraju proglasila Combsa nevinim po dvije najteže točke optužnice - zavjeri za reketarenje i trgovini ljudima u svrhu seksa. Međutim, osudili su ga po dvije točke za organiziranje prijevoza radi sudjelovanja u prostituciji, prema takozvanom Mannovom zakonu. Još u rujnu, nakon presude, Combs je neuspješno tražio od suca oslobađajuću presudu ili novo suđenje.

Izricanje kazne i druge tužbe

Prije izricanja kazne, Combsovi odvjetnici zalagali su se za kratku kaznu koja bi se svela na već odsluženo vrijeme u pritvoru, dok su tužitelji tražili najmanje 11 godina zatvora. Okružni sudac Arun Subramanian na kraju ga je osudio na više od četiri godine zatvora. Rekao je da je uzeo u obzir Combsove doprinose društvu, ali je naglasio da "povijest dobrih djela ne može izbrisati vaš dosje".

Prije nego što mu je sudac izrekao kaznu, Combs se ispričao gospođi Venturi i "Jane". "Moji postupci bili su odvratni, sramotni i bolesni", rekao je. "Izgubio sam se u pretjerivanju, izgubio sam se u svom egu."

Combs se također suočava s desecima građanskih tužbi koje ga optužuju za seksualni napad, silovanje i seksualno iskorištavanje. U mnogima se navodi da je reper koristio svoju slavu i moć kako bi ušutkao žrtve. Neki detaljno opisuju navode da je Combs, ili ljudi koji su radili za njega, drogirao ljude na zabavama prije navodnih napada. Njegovi predstavnici su više puta izjavili da on "nikada nikoga nije seksualno napao niti trgovao ljudima - ni muškarcima ni ženama, ni odraslima ni maloljetnicima".