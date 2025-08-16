Dicmanka (26) ulazi u novu sezonu Života na vagi: "Kad me kćer dira govori da malo ljulja i pita kad ću to riješiti"

Nena (26) iz Dicma je za RTL.hr otkrila da se prijavila u 'Život na vagi' kako bi se riješila viška kilograma koji joj više nisu odgovarali. Njezin dugoročni cilj povratak na svoju staru kilažu od 60 kilograma. Nakon toga planira se prijaviti na neko fitness natjecanje.

Nena ističe da je trenutačno sama sebi najveća motivacija. Iako joj je bilo teško odvojiti se od obitelji, posebno svojih tri kćeri, ona vjeruje da je krajnji cilj najbitniji. "Ponijela sam njihove slike, ali trenutačno ih ne želim gledati jer si ne želim otežati ovo", dodaje Nena.

Njezina najstarija djevojčica redovito joj daje podršku, vjerujući da će smršavjeti. "Najstarija djevojčica mi govori da ću biti mršava i da ću smršavjeti. I kad me dira po rukama, govori mi da se malo ljulja i pita me kad ću to riješiti," dodala je.

Nena je priznala da je njezin problem s debljanjem počeo tijekom trudnoća. "Nisam imala ograničenost ni u čemu. Drugima bi bilo normalno pojesti jedan tanjur hrane, meni bi to bilo dva ili više," otkrila je.

Istaknula je da je puno sigurnija u sebe nego prije. "Ovdje sam upoznala grupu ljudi koja ima isti problem kao i ja i nitko nikoga ne gleda s visoka," zaključuje.