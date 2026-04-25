DICA I ČAKAVICA Stotine malih čakavaca na susretu u Trogiru

U Trogiru je danas održana kuturna manifestacija - XIV. susret djece i učenika čakavaca "Dica i ČAkavica”, koja je i ove godine okupila velik broj djece i mladih s ciljem očuvanja i promicanja čakavskog narječja te bogate kulturne baštine Dalmacije.

Domaćin ovogodišnjeg susreta bio je Dječji vrtić Trogir, a program je održan u Kantunu kulture, gdje su sudionici kroz pjesmu, recitacije, igrokaze i tradicijske plesove predstavili svoj rad i ljubav prema zavičajnom govoru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na manifestaciji je sudjelovalo oko 330 djece iz dječjih vrtića te učenika osnovnih i srednjih škola iz Splita, Solina, Klisa, Kaštela, Trogira, Segeta i Marine, kao i s otoka Brača i Hvara. Uz njih su sudjelovali i mentori te ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova, piše Gradski radio Trogir.

Prostor Kantuna kulture bio je ispunjen djecom - malim čuvarima čakavske riječi, koji su svojim nastupima još jednom pokazali koliko je važno njegovati zavičajni govor od najranije dobi.

Podršku su im iz publike, uz osmijehe i ponos, dali i zamjenik trogirskog gradonačelnika Viktor Novak, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Trogira Ruža Kovačević Bilić, ravnateljica Gradske knjižnice Trogir Maja Kostović Radan, bivša ravnateljica Muzeja grada Trogira Fani Celio-Cega, ravnatelj Osnovne škole Seget Dominik Matković, ravnatelj Osnovne škole Marina Joško Ćudina, ravnateljica Dječjeg vrtića Emaus u Trogiru Martina Grmoja te predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Trogir Sonja Novak Mijić, kao i brojni drugi uzvanici.

Prigodnim riječima zahvale Gradu Trogiru i Dječjem vrtiću Trogir okupljenima se obratila ravnateljica kaštelanske OŠ Bijaći, prof. Jadranka Šošić, idejna začetnica manifestacije, istaknuvši zadovoljstvo domaćinstvom ovogodišnjeg susreta. Šošić je pritom naglasila važnost ovakvih kulturnih manifestacija za očuvanje kulturne baštine i tradicije koju trebamo svi zajedno njegovati i prenositi na mlade generacije.

Ravnateljica vrtića Lovorka Buotić istaknula je kako je organizacija ovako velikog događaja bila logičan slijed dugogodišnjeg sudjelovanja vrtića u ovoj manifestaciji.

- Iznimna nam je čast i zadovoljstvo što smo ove godine domaćini ovako velikog kulturnog događaja. Dječji vrtić Trogir kroz svoj odgojno-obrazovni rad i brojne projekte kontinuirano njeguje sudjelovanje na kulturnim manifestacijama, pa je bilo prirodno da i mi jednom budemo domaćini. U protekla dva mjeseca intenzivno smo radili na pripremama, a kao ravnateljica od početka sam vjerovala u naš tim, kazala je Buotić, naglasivši kako iza organizacije stoji vrijedan kolektiv odgojitelja i suradnika.

Posebno je istaknula ulogu koordinatorice Ivana Lučin, koja je vodila organizaciju cijele manifestacije.

- Pripreme su trajale dulje vrijeme, a interes za sudjelovanje bio je iznimno velik. Najveći izazov bio je omogućiti svim sudionicima da predstave svoje točke - od recitacija i igrokaza do tradicijskih plesova. Važno nam je da djeca budu dio toga i da se čakavska riječ čuje, kako bismo zajedno očuvali tradiciju, identitet i osjećaj pripadnosti zajednici već od najranije dobi, istaknula je Lučin.

Na ovogodišnjem susretu sudjelovalo je 29 odgojno-obrazovnih ustanova, a 52 mentora vodila su skupine djece i učenika.

Program su vodile Andrijana Rožić i Ines Ercegović, koje su kroz predstavljanje sudionika dodatno približile djeci različite krajeve iz kojih dolaze njihovi vršnjaci.

- Ako od najranije dobi potičemo njegovanje baštine, djeca razvijaju osjećaj za jezik, glazbu, umjetnost, ali i za kulturna i prirodna bogatstva kraja kojem pripadaju, istaknula je Rožić.

Manifestaciju su dodatno obogatili gosti programa, među kojima su članovi KUD-a Kvadrilja, talentirani učenik Stipe Bartulović iz kaštelanske OŠ Bijaći te profesor glazbene kulture Ivan Cinotti.

Značajan doprinos dali su i učenici Srednje strukovne škole Blaža Jurja Trogiranina, koji su sa svojim nastavnicima pripremili tradicionalne rafiole kao dio poklon-paketa za sudionike. Učenici Osnovne škole Majstora Radovana s učiteljicom Jelenom Plejić Senjanin sudjelovali su u organizaciji obilaska grada za najmlađe goste s otoka Brača i Hvara, dok se programu pridružio i zbor Srednje škole Ivana Lucića iz Trogira, koji je svojim nastupom dodatno obogatio manifestaciju.

Odgajateljice Dječjeg vrtića Trogir, Vjekica Bilić i Ivana Buličić, svojim su kreativnim pristupom i predanim radom osmislile i izradile cjelokupan vizualni identitet manifestacije, koji je obuhvaćao plakat, pozivnice, zahvalnice, poklon-pakete te prigodni kutak za fotografiranje, dajući tako događaju prepoznatljiv i skladan vizualni dojam.

Nakon svečanog dijela programa sudionicima su podijeljeni prigodni paketi, zahvalnice i pokloni, a u Kneževom dvoru organiziran je domjenak za sve sudionike, mentore i uzvanike. Turistička zajednica Trogira donirala je prigodne poklon-pakete za djecu te neizostavan suvenir – Kairos, kao simbol grada Trogira.

Manifestacija “Dica i ČAkavica” i ove je godine potvrdila svoju važnu ulogu u očuvanju čakavskog izričaja, uspješno spajajući tradiciju, zajedništvo i dječju kreativnost, a Dječji vrtić Trogir pokazao se kao izvrstan domaćin ovog značajnog kulturnog događaja.