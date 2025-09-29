Deveta godina projekta „Mama, budi zdrava!“ okuplja rekordan broj mališana u apelu koja spašava život

„Mama, budi zdrava!“ poruka je koja će tijekom „ružičastog listopada“ odjeknuti u više od 360 škola i vrtića diljem Hrvatske. Kroz personalizirane edukativne letke, koje je pripremila Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU, mališani će podsjetiti mame na ono najvažnije – brigu o zdravlju. Ovogodišnje izdanje kampanje svečano je započelo u Osnovnoj školi Berek, gdje su učenici zajednički uputili apel svojim majkama: odazovite se pregledu dojki i učinite korak koji može spasiti život.

Većina će mama reći da je zdravlje na prvom mjestu, ali vlastitu dobrobit često stavljaju na posljednje. Zato smo kao saveznike i ambasadore zdravlja izabrali njihovu djecu, koja će ih najbolje podsjetiti da briga o sebi nije važna samo zbog njih samih, nego i zbog onih koji o njima ovise. Misija nam je da emotivna komponenta projekta potakne obitelji da razmisle žive li zdravo, ali i da u mališane usadi pozitivne vrijednosti od najmanjih nogu, otvorila je Ljiljana Vukota, glavna tajnica Udruge SVE za NJU i pozdravila okupljene.

Rak dojke svake se godine dijagnosticira kod svake devete žene u Hrvatskoj te jedan posto muškaraca. Među glavne rizične čimbenike ubrajaju se dob, rana menstruacija, kasna menopauza, liječenje zračenjem te genetska predispozicija. Na neke od njih nije moguće utjecati, no stručnjaci upozoravaju da se usvajanjem zdravih životnih navika rizik od raka i drugih bolesti može smanjiti i do 30 posto. Bez obzira na dob i spol, posebno je važan redovit samopregled dojki – jednostavan korak koji svatko može učiniti kako bi između kontrolnih pregleda pratio promjene i pravovremeno reagirao u slučaju potrebe.

Nacionalna kampanja „Mama, budi zdrava!“ pokazuje koliko briga o zdravlju znači ne samo ženama, nego i široj zajednici. Dovoljno je da personalizirani letak motivira barem jednu osobu da dogovori preventivan pregled, jer to može biti jedan spašen život – ali vjerujemo da će ih biti znatno više, istaknula je Vesna Šerepac, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje.

Vjerujem da ćemo danas svi kući otići s jednakom mišlju: ne smijemo gubiti vrijeme. Ako tvrdimo da bismo dali svoj život za svoju obitelj, prvi korak je posvetiti se svome zdravlju. Neopisiva je čast što je ovako bitna akcija predstavljena upravo u našoj županiji, poručila je Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije.

U Hrvatskoj, žene starije od 49 godina imaju pravo na besplatnu mamografiju kroz Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. No, prva mamografija preporučuje se već između 38. i 40. godine, jer čak 20 posto oboljelih mlađe je od 50 godina. Zato se svakoj ženi preporučuje savjetovanje sa svojim liječnikom radi izrade personaliziranog plana pregleda. Redovita kontrola jedini je način da se bolest otkrije na vrijeme, što je često odlučujuće za oporavak.

Prije svega desetak godina, smrtnost raka dojke bila je gotovo dvostruko veća. Danas se ona prepolovila, i to ne samo zahvaljujući napretku u zdravstvu. Velika je zasluga upravo na udrugama poput SVE za NJU, koje predano senzibiliziraju javnost i educiraju o pravilnom ponašanju, poručio je doc. dr. sc. Želimir Bertić, član Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Pored apela majkama da dogovore pregled kod liječnika, edukativni letak sadrži i informacije o raku vrata maternice, materijale za očeve te djecu uči zdravim navikama na njima prilagođen način. Uz to, učenici su u Osnovnoj školi Berek po deveti put tradicionalno okupili s ružičastim balonima koji simboliziraju borbu protiv raka dojke.

Mi smo mala škola, ali radimo puno. To se širi izvan zidova same zgrade, u čitavo društvo. Izuzetno mi je drago što od samih početaka sudjelujemo u ovom projektu koji povezuje djecu i njihove roditelje na tako važan način. Vidjeti kako naši učenici sami izražavaju brigu i ljubav prema svojim mamama zaista je posebno iskustvo, a nadamo se da će iz njega izvući važnu životnu pouku, naglasila je Dušica Vunić, ravnateljica OŠ Berek.

Dodatni ovogodišnji cilj Udruge je prikupiti informacije o navikama vezanima za zdravlje, tako da službena web stranica sadrži četiri pitanja na koja su sve žene pozvane odgovoriti i pridonijeti razvoju projekta. Sve dodatne informacije o kampanji „Mama, budi zdrava!“ i načinima prevencije čak nekoliko vrsta karcinoma, nalaze se na spomenutoj stranici, a na društvenim mrežama Facebook i Instagram mogu se pratiti sve aktivnosti.

Ove godine projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Pravobranitelja za djecu. Partneri projekta su Novartis, Roche, Manner, MSD, Abbvie, Allianz i Micro-link.

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centar za psihološku pomoć. Bavi se i promocijom prevencije bolesti i razvojem zdravog stila života, educiranjem i izdavaštvom u funkciji edukacije i prevencije.