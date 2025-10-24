Deveta Bradata aukcija krenula: Obrij bradu za magnet!

Ove godine Bradata aukcija održat će se u pet gradova - uz Split, Pulu i Vinkovce po prvi put događaj se organizira i u Zadru i Šibeniku. Svaki grad i ove godine prikuplja sredstva za lokalne udruge koje se bore protiv malignih oboljenja, a Bradata aukcija Split ove sezone ima posebno važan cilj: prikupiti sredstva za milijun eura vrijednu magnetsku rezonancu, prvu u javnom zdravstvu koja će biti primarno namijenjena onkološkim pacijentima splitskog KBC-a.

Prijave za brade su otvorene. Svatko može prijaviti svoju bradu ili bradu prijatelja putem obrasca, procijeniti njenu vrijednost i pomoći u borbi protiv raka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Među prvima, prijavilo se devet pjevača Klape Šufit, koji su odlučili svoje brade “staviti na bubanj”.

- Devet je godina Bradate aukcije, a i nas u Klapi Šufit je devet! Zato smo već počeli puštati brade za jednu lipu, humanitarnu akciju. Skupljamo za magnetsku rezonancu i 6. prosinca se brijemo u Planu B, a to vridi 20.000 eura! - poručuju iz Klape Šufit.

Aktivnosti u više od deset gradova

Ovogodišnja sezona počela je ranije nego ikad standup nastupom Splicke scene “Mudrolije o mudima” u Zagrebu, te će se i druge razne aktivnosti podrške Bradatoj aukciji održati u više od deset gradova diljem Hrvatske.

- Želimo glas o važnosti muškog zdravlja te prevencije kod malignih oboljenja proširiti što dalje. Veselimo se mjesecu punom zabave, edukacije i dobre atmosfere koja nas očekuje. Uskoro objavljujemo i kalendar svih događanja, poručuju organizatori.

Svi koji žele donirati za nečiju bradu ili izravno za magnetsku rezonancu, to mogu učiniti na www.bradata-aukcija.com.