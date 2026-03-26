Detonacije u Poljičkoj: Policija potvrdila da je korišteno pirotehničko sredstvo

Vrata na poslovnom prostoru u splitskoj Poljičkoj cesti oštećena su djelovanjem pirotehničkog sredstva, izvijestila je policija u najnovijem priopćenju.

Veći broj policijskih vozila večeras je uznemirio građane, a pojedini svjedoci navode kako su se čule i detonacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako doznajemo, policija je intervenirala upravo zbog oštećenja na jednom poslovnom prostoru.

„Večeras oko 19 sati na adresi u Poljičkoj cesti u Splitu oštećena su vrata na poslovnom prostoru. Policijski službenici su izašli na teren nakon zaprimljene dojave. Na mjestu događaja obavit će se očevid. Prema prvim informacijama, u događaju nema ozlijeđenih osoba“, izvijestila je ranije policija.