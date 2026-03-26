Veći broj policijskih auta u Poljičkoj uznemirio Splićane, neki su čuli i detonaciju. Oglasila se policija

Veći broj policijskih vozila večeras je uznemirio građane u splitskoj Poljičkoj cesti, a neki navode da su čuli i detonacije.

Kako doznajemo, policija je intervenirala zbog oštećenja na jednom poslovnom prostoru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su zaprimili dojavu te izašli na teren.

„Večeras oko 19 sati na adresi u Poljičkoj cesti u Splitu oštećena su vrata na poslovnom prostoru. Policijski službenici su izašli na teren nakon zaprimljene dojave. Na mjestu događaja obavit će se očevid. Prema prvim informacijama, u događaju nema ozlijeđenih osoba“, naveli su iz policije.

Očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.