Detalji zločina u Tenji, nađeno tijelo žene, uhićen muž. "Bili su pod istragama"

U osječkom prigradskom naselju Tenja od ranog jutra, ispred kuće koja se povezuje s teškim zločinom, raspoređene su jake policijske snage, a tijekom dana pristizale su i dodatne jedinice.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prema neslužbenim informacijama, u septičkoj jami pronađeno je tijelo žene koja je nestala 2. kolovoza. Živjela je u kući sa suprugom, a u sklopu istrage navodno su u septičkoj jami pronađeni ljudski ostaci. Suprug je danas priveden.

Službenih detalja o slučaju zasad nema. Policija je objavila samo kratku informaciju te potvrdila da je suprug priveden. "Policijski službenici PU osječko-baranjske uhitili su osobu koja se dovodi u vezu sa kaznenim djelom koje se progoni po službenoj dužnosti. Kriminalističko istraživanje se nastavlja", objavila je policija.

Doselili prije par godina, bili pod istragom

Kako RTL doznaje od susjeda, supružnici su u kuću u Tenju doselili prije nekoliko godina. Ranije su živjeli u Osijeku, a nakon što su prodali kuću u tom gradu, doselili su u Tenju.

Susjedi navode i da imaju dijete, no da je roditeljima oduzeta skrb nad djetetom, a da su i suprug i supruga bili u zatvoru. Ona je više puta bila u zatvoru, ali na kraće periode, a on je proveo više godina iza rešetaka.

Iz pravosudnih krugova Jutarnji je doznao da su oboje bili pod istragama i u sudskim postupcima za različita kaznena djela, pa tako i ona iz područja trgovine i konzumiranja droga, kao i da su osuđivani.