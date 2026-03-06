Detalji nesreće na autocesti: Izletio s autoceste i udario u ogradu. Ozlijeđene izvlačili iz gorućeg auta, ženu helikopter prevezao u bolnicu

Dvije osobe teško su ozlijeđene u jučerašnjoj prometnoj nesreći na autocesti A6 u smjeru Rijeke, koja je blokirala promet i stvorila kilometarske kolone, objavila je u petak primorsko-goranska policija.

Naime, do nesreće je došlo kada je 66-godišnjak u automobilu riječkih tablica vozeći u smjeru Rijeke izgubio nadzor nad vozilom i sletio udesno izvan kolnika te udario u betonsku ogradu.

"Od jačine udarca vozilo se odbilo i prevrnulo na krov te u nekontroliranom kretanju otklizalo na drugu stranu pa udarilo u zaštitnu ogradu. Pri tome se vozilo i zapalilo, a požar su ugasili drugi vozači koji su u tim trenucima bili na autocesti", navode iz policije.

Oni su pomogli izvaditi ozlijeđene iz automobila do dolaska Hitne pomoći.

Ozlijeđena putnica (60) je helikopterom prevezena u KBC Rijeka, dok je vozač prebačen kolima Hitne pomoć. Tamo su im dijagnosticirane teške tjelesne ozljede.

Za vrijeme provedbe očevida promet na navedenoj dionici A6 u smjeru Rijeke je bio obustavljen od 15.30 do 17 sati. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 66-godišnjeg vozača podnijet će se odgovarajuće prijave sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, piše Net.hr.