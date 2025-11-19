Detalji iz kraljevskog braka. Ovako je Charles izbjegavao intimne odnose s princezom Dianom: "'Draga, mislim da bih..."

Britanski kralj Charles III. od 2005. je u sretnom brakom s kraljicom Camillom, no zato je njegov brak s pokojnom princezom Dianom od samog početka bio nesretan. Dodatno ga je 'rasklimao' upravo Charles koji ga nije htio konzumirati braneći se da je možda homoseksualac.

Christopher Andersen, jedan od Charlesovih sobara, u svojoj je biografiji 'The King: The Life of Charles III' otkrio da je Diana svog supruga tijekom njihova boravka na odmaralištu Highgrove House - progonila.

'Zašto nećeš spavati sa mnom?', ispitivala ga je usamljena princeza, a Charles bi joj sarkastično odgovorio: 'Ne znam, draga. Mislim da bih mogao biti gay'.

Tadašnji princ je supruzi često prijetio 'jednostranim ukidanjem seksualnih odnosa', a njihove žestoke rasprave zbog manjka bliskosti krenule su nakon rođenja princa Harryja 1984. godine.

Veću povezanost nego sa suprugom Dianom, Charles je stvorio sa svojim plišanim medvjedićem iz djetinjstva. Naime, u biografiji Andersen piše da je bivši kraljev sluga od povjerenja, Michael Fawcett, bio zadužen za brigu o plišanoj životinji - i to kad je Charles bio u četrdesetima.

Kad god je igračku trebalo zakrpati, Charlesova umirovljena dadilja Mabel Anderson dovedena je u kraljevske dvore kako bi izvršila potrebne popravke. Prema navodima bivšeg sobara, umirovljena dadilja bila je jedino ljudsko biće kojem je bilo dopušteno krpati plišanog medvjedića princa Charlesa.

'Bio je dobro zagazio u četrdesete i svaki put kad bi tog medu trebalo popraviti, pomislili biste da je njegovo vlastito dijete na teškoj operaciji', piše Andersen, prenosi Story.