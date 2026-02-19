Destination ULTRA Europe Cruise - jedinstveni festivalsko-turistički koncept na svjetskoj sceni

Festival ULTRA Europe već je odavno prerastao okvire klasičnog glazbenog festivala, a to nanovo potvrđuje najavom Destination ULTRA Europe Cruisea kao jednog od njegovih najoriginalnijih i najdoživljajnijih formata do sad. Riječ je o sedmodnevnom festivalskom putovanju premium luxury plovilima, koje spaja glazbu, putovanje i ambijent Jadrana u jedinstvenu cjelinu. Integrirano je to iskustvo koje ne prestaje s poslijednjim setom DJ-a na Parku Mladeži gdje će ULTRA Europe ove godine od 10. do 12. srpnja opet okupiti stotine tisuća obožavatelja iz cijelog svijeta.

Destination ULTRA Europe Cruise osmišljen je kao sedmodnevni program koji nadilazi klasičnu festivalsku ponudu. Za razliku od standardnih koncepata, riječ je o višedimenzionalnoj avanturi u kojoj dani započinju na moru među otocima, nastavljaju se istraživanjem skrivenih lokacija i ambijenata, a kulminiraju sudjelovanjem na svim ključnim ULTRA Europe događanjima. Destination ULTRA Europe Cruise uključuje sedmodnevnu ULTRA Destination VVIP ulaznicu koja vodi sudionike na pomno osmišljenoj ruti Split – Brač – Vis - Hvar, uz boravak na luksuznim premium plovilima dizajniranim za potpuno uranjanje u festivalsko iskustvo i organizirane ULTRA Europe događaje na ekskluzivnim lokacijama.

Posjetiteljima su svakodnevno osigurani doručak i ručak uz pažljivo osmišljen gastronomski doživljaj autentične lokalne kuhinje. Boravak na brodu zamišljen je kao cjelodnevni produžetak festivala s prostranim sunčanim palubama, jacuzzijem, elegantnim unutarnjim salonima, open-air blagovaonicom, potpuno opremljenim barom i modernim audio-vizualnim sustavima. Upravo taj spoj island hoppinga, glazbe i zajedničkog putovanja čini ovaj format rijetkim čak i u globalnoj festivalskoj industriji jer kroz sedmodnevni program donosi osjećaj ekskluzivnosti, ali i mogućnost potpunog uranjanja u ULTRA Europe svijet. Sve informacije o Destination ULTRA Europe Cruiseu dostupne su na linku.

Izniman interes za ovaj oblik festivalskog iskustva dolazi ponajprije s američkog tržišta što potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost Hrvatske kao destinacije koja nudi više od klasičnog odmora. Uz Cruise, najavljena je i cjelokupna ULTRA Europe flota od oko 150 plovila. Prizor je to koji snažno doprinosi promociji globalnoj vidljivosti Splitsko-dalmatinske županije, pretvarajući njezinu obalu i otoke u aktivnu festivalsku pozornicu te potičući disperziju sadržaja izvan samog Splita prema širem području županije.

Da ULTRA Europe ostaje snažno usmjeren na svoju publiku potvrđuje i činjenica da je fan pit kategorija ulaznica rasprodana u rekordnom roku. U tijeku je i posebna promotivna akcija ulaznica za hrvatske i regionalne posjetitelje gdje na kupnju četiri trodnevne ulaznice posjetitelji ostvaruju pravo na petu besplatnu ulaznicu. Ovom inicijativom ULTRA Europe dodatno potiče dolazak u društvu i naglašava zajedništvo kao jednu od temeljnih vrijednosti festivalskog iskustva, a dostupna je isključivo u online sustavu Entrio.

ULTRA Worldwide istovremeno započinje i novo poglavlje na globalnoj razini. Svjetska ULTRA turneja za 2026. godinu krenula je već ovog vikenda u Buenos Airesu, dok je ULTRA Miami najavila line up koji uključuje čak 80 % novih izvođača. Neki od njih su Alan Walker, Worship, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, BZRP, Marlon Hoffstadt, WANKDAT (Wooli & Crankdat) čime ULTRA ponovo oblikuje nove glazbene trendove na svjetskoj razini. U tom globalnom kontekstu rasta i kreativne ekspanzije i ULTRA Europe će u narednim tjednima svojim obožavateljima predstaviti prvi val izvođača 12. izdanja.

Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na otkrivanje jedinstvenih doživljaja, vrhunske zabave i nezaboravnih trenutaka kakve može pružiti samo Hrvatska, destinacija s autentičnim spojem emocija, glazbe i prirodnih ljepota.