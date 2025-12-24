Deset godina "klapske jubavi" u Zagrebu: Klapa Sorelo obilježila jubilej koncertom u Novinarskom domu

Pred ispunjenim Novinarskim domom u Zagrebu klapa Sorelo obilježila je deset godina zajedničkog muziciranja obljetničkim koncertom simboličnog naziva Jubav. Bila je to prigoda za osvrt na desetljeće kontinuiranog umjetničkog rada i predstavljanje dalmatinske klapske tradicije u glavnom gradu, u kojem klapa djeluje od samih početaka.

Klapa Sorelo osnovana je početkom 2015. godine pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, na inicijativu studentica podrijetlom iz Dalmacije. Sam naziv klape simbolično povezuje tri studijska smjera matičnog fakulteta – socijalnu pedagogiju, rehabilitaciju i logopediju – čime je već u samim temeljima naglašena ideja zajedništva i interdisciplinarnosti.

Danas klapa broji deset članica, a umjetnički je vodi tenor Roko Radovan iz Lumbarde.

Zapaženi nastupi i festivalski uspjesi

Tijekom deset godina djelovanja klapa Sorelo nastupila je na brojnim klapskim festivalima i glazbenim manifestacijama. Među njima se ističu natjecanje studentskih klapa, Zagrebački klapski ciklus te Festival dalmatinskih klapa u Omišu. Posebno vrijedi izdvojiti treću nagradu publike osvojenu u Omišu 2024. godine te drugu nagradu publike godinu kasnije, čime je klapa dodatno potvrdila svoju prepoznatljivost i kvalitetu.

Obljetnički program Jubav osmišljen je kao zaokružena glazbena cjelina utemeljena na dalmatinskoj klapskoj tradiciji, poeziji i suvremenom autorskom promišljanju. Repertoar je oblikovan kao sadržajni i emotivni luk koji, kroz pažljivo razrađenu dramaturgiju, tematizira različite oblike ljubavi isprepletene glazbom i tekstom.

Središnji dio programa činile su a cappella skladbe i obrade koje su obilježile umjetnički put klape, među kojima se ističu suita Zajubjena djeva, Boru moj zeleni, Umiri se more te naslovna skladba Jubav, nastala na stihove Drage Ivaniševića.

Velik dio repertoara nosi autorski i obradbeni potpis umjetničkog voditelja Roka Radovana, čiji se rukopis očituje u spoju poštovanja klapske tradicije i suptilnog suvremenog izraza. U pojedinim skladbama klapski je zvuk nenametljivo obogaćen instrumentalnom pratnjom gudačko-puhačkog kvarteta u sastavu violine, flaute, klarineta i violončela.

Kvartet su činili Lea Tvrtković (violina), Ana Kovačev (flauta), Lucija Radić (klarinet) i Lovre Tunuković (violončelo), a njihova uloga bila je proširenje izraza i naracije, bez udaljavanja od izvorne klapske estetike.

Solistički trenuci i gostujući duet

U tom kontekstu klapa se predstavila i u solističkom izdanju. Prva sopranistica klape, Mihaela Kristina Mlinarić, izvela je pojedine skladbe solo uz instrumentalni kvartet, kao i u duetu s mladom nadom glazbene scene, korčulanskim pjevačem Pjerom Šegedinom.

Dramaturšku cjelovitost večeri dodatno su oblikovali poetski ulomci interpretirani tijekom programa pod vodstvom voditeljice večeri Lejdi Oreb, čime je koncert dobio jasan narativni okvir i dodatnu emocionalnu dimenziju. Drugi dio večeri bio je posvećen popularnijem klapskom repertoaru, uz izvedbe pjesama Stine i A vitar puše, koje su programu dale otvoreniji koncertni karakter i naglasile širinu repertoara klape izvan natjecateljskog okvira.

Gostovanje klape Ivo Lozica i pogled unaprijed

Večer je dodatno obogatilo gostovanje mješovite klape Ivo Lozica iz Lumbarde na Korčuli, čime je naglašeno dugogodišnje prijateljstvo i umjetnička povezanost dviju klapa, ali i snažna ukorijenjenost Sorela u klapsku tradiciju juga Hrvatske.

Deset godina nakon osnutka, klapa Sorelo afirmirala se kao umjetnički zrela i jasno profilirana klapa, prepoznatljiva po promišljenom repertoaru, izraženoj emocionalnosti te dosljednom poštovanju klapske baštine, uz kontinuirani autorski i interpretativni razvoj.

Realizacija obljetničkog koncerta ne bi bila moguća bez potpore sponzora. Podršku obilježavanju deset godina djelovanja klape Sorelo pružili su Dubrovačko-neretvanska županija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, VINO Glamuzina te cvjećarnica Imortelle.