ĐEREK SE OBRATILA JAVNOSTI: Puljak je dovršio posao napadača na moju obitelj. Ivošević je itekako koristio svoj politički utjecaj kako bi se donio Pravilnik koji ide u očitu korist članu njegove obitelji

Maja Đerek je poslala priopćenje za medije, u kojem se očitovala o sukobu interesa zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića vezano za kadrovske stanove.

Prenosimo ga u cijelosti:

"Budući da je Bojan Ivošević (očito) odlučio samoga sebe prijaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa - bila sam dužna Povjerenstvu dostaviti dokumentaciju i svoja saznanja u kakvim uvjetima se donosio važeći Pravilnik o socijalnim i kadrovskim stanovima.

Objašnjenja Bojana Ivoševića oko donošenje Pravilnika o davanju stanova u najam su prepuna kontradikcija i pravnih besmislica, a Puljkovo panično PR etiketiranje da svako propitivanje zakonitosti donošenja Pravilnika predstavlja "HDZ argument" je tragikomično s obzirom od koga dolazi.

Ovo je činjenično stanje koje sam ustanovila kao nadležna pročelnica :

1. Pravilnik o dodjeli stanova u najam je donesen kao jedinstveni pravni akt za socijalne i kadrovske stanove i nije bilo moguće nikakvo djelomično izuzimanje u njegovom donošenju kao što manipulativno tvrdi Ivošević, a za kojeg je razvidno iz već objavljenog službenog e-maila da je bio dio tzv. "neformalne radne skupine" kod donošenja tog jedinstvenog Pravilnika. U ovom slučaju je logički i pravno bilo nemoguće izuzeti se iz odlučivanja o kadrovskim stanovima, a sudjelovati u odlučivanju o socijalnim stanovima.

2. Ivošević je u neformalnoj skupini bio jedini političar te je imao osobni interes budući da mu je otac korisnik gradskog kadrovskog stana koji mu je dodijeljen za vrijeme mandata gradonačelnika Kureta (HDZ). Nadalje, u donesenom Pravilniku izrijekom je stavljeno da se kadrovski stanovi mogu koristiti i nakon umirovljenja. To je dodatno problematično jer je zamjenikov otac upravo pred mirovinom.

3. U sastavu neformalne skupine koja se spominje u objavljenom e-mailu je bio političar Ivošević, ali iz nekog razloga u sastavu nije bilo tadašnjeg nadležnog pročelnika za gradsku imovinu, čija je to nadležnost, kao ni drugog zamjenika gradonačelnika Kuzmanića, koji je nadležan za navedeni resor. Dakle, riječ je o isključivoj političkoj odluci jedine osobe koja je kao političar sudjelovala u izradi Pravilnika - Bojana Ivoševića.

4. Posebno je problematično što je u ovom slučaju (sasvim slučajno) zaobiđena zakonska obveza savjetovanja s javnošću iz čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama pa javnost nije mogla istaknuti svoje primjedbe, a potom je zaobiđeno i Gradsko vijeće Grada Splita koje je trebalo demokratskim putem izglasati navedeni Pravilnik, čime je prekršen čl. 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statut Grada Splita. Na Pravilniku se radilo mimo očiju javnosti uz kršenje demokratske procedure.

5. U kroničnom nedostatku gradskih stanova i kada je bilo očito da su iscrpljena sva dostupna rješenja te nakon što sam proučila sudsku praksu predložila sam gradonačelniku Puljku, sukladno svojim zakonskim i stručnim pročelničkim ovlastima - ukidanje kadrovskih stanova. Cilj je bio da se stanovi dodjele najranjivijoj skupini građana koji su Gradu dokazali svoj težak socijalni i imovinski status, za razliku od korisnika kadrovskih stanova. Nadalje, nekoliko dana ranije sam molila nadređene da se sastanemo, da se raspravi prijedlog, ali i da ih obavijestim da ću predložiti službeno povjerenstvo (a ne neformalno / polutajno) te da će se poštivati zakonska procedura upućivanja prijedloga na savjetovanje s javnošću i potom na Gradsko vijeće. Odgovor je bio da se nema vremena jer je "top sezona". Prijedlog sam ponovila i službenim e-mailom tri puta.

Epilog je poznat - gradonačelnik Puljak je dovršio posao napadača na moju obitelj - suspendirao me je, ponovno me bacio u egzistencijalnu neizvjesnost, eliminirao me s radnog mjesta na radost svojih saveznika iz HDZ-a te javno diskreditirao i prozvao političarkom.

Sve gore navedeno ukazuje da je Bojan Ivošević itekako koristio svoj politički utjecaj kako bi se donio Pravilnik koji ide u očitu korist članu njegove obitelji, a potom je isti nudio pravno besmislena obrazloženja i PR smicalice kako bi manipulirao s javnosti. Vrlo sličan scenarij smo gledali kod ministra Banožića kada sam u javnost iznijela slučaj njegovog sukoba interesa u slučaju stana. Vidjeli smo kako je to na kraju završilo.

Umjesto da su Bojan Ivošević i gradonačelnik Puljak postupili zakonito, stručno i moralno te stavili u zakonsku proceduru zakonit i obrazložen prijedlog stručni službi, oni su odlučili krenuti stopama svojih novih saveznika iz HDZ-a te kopirati njihove metode obmanjivanja, vrijeđanja i pogodovanja."