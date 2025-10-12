Derbi u Zagrebu: Hajduk i Dinamo u ženskom okršaju

Voljom ždrijeba u posljednjem kolu prvog kruga Magenta lige, dobit ćemo pobjednika prve etape. U Zagrebu se sastaju ŽNK Dinamo i ŽNK Hajduk, vodeće ekipe prvenstva.

Ekipa Damira Matulovića ima stopostotan učinak i dva boda više od svog nedjeljnog protivnika. Ove dvije ekipe na vrhu su se našle zahvaljujući gostujućim pobjedama kod Agrama, ali aktualnog prvaka unatoč tome ne treba otpisivati, prvenstvo je dugo, a Agram je u ovom trenutku uvjerljivo najefikasnija ekipa lige sa čak 45 postignutih pogodaka.

Dobra vijest je da se Tea Pedić oporavila od ozljede i konkurirat će za nastup u derbiju.

Utakmica ŽNK Dinamo - ŽNK Hajduk se igra u nedjelju s početkom u 13.00 sati, susret možete pogledati uživo na HDTV kanalu na MaxTV-u.

NEDJELJA, 12.10. ZAGREB:

Magenta liga: ŽNK Dinamo - ŽNK Hajduk 13:00 h (HDTV)