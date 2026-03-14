Derbi u Kaštel Starom: Ribola dočekuje Mursu u borbi za vrh Superlige

Kaštelani su osigurali treće mjesto, ali protiv drugoplasiranih Osječana žele novu veliku pobjedu uoči doigravanja

Derbi 17. kola Superlige OK Ribola Kaštela odigrat će danas, 14. ožujka u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom protiv MOK Mursa Osijek. Dva kola prije kraja prvog kruga natjecanja na prvenstvenoj tablici neuhvatljiva je zagrebačka Mladost s maksimalna 32 boda, Osječani su drugi s 26, Kaštelani treći s 22, a za četvrtu poziciju se još trebaju izboriti Centrometal ili Dinamo koji imaju po 14 poena.

Mursa je ove sezone u Superligi izgubila tri utakmice – obje od Mladosti i u 8. kolu na svom terenu od Ribole s 3:2. Taj susret u Slavonskom Brodu trajao je skoro dva i po sata, pa uzevši u obzir sve to, sigurno je da će i ovaj derbi biti itekako uzbudljiv.

Glavni trener Ivan Rančić: „Nakon što smo si matematički osigurali poziciju broj 3 i čekamo tko će nam biti protivnik u playoffu, ostala su nam još dva kola - Osječka Mursa i zagrebački Dinamo.

U subotu nas očekuje prvak Hrvatske, iako nismo kompletni, jako mi je važno da smo trenirali dobro ovaj tjedan i da damo svoj Max, te dočekamo zdravi i spremni playoff!

