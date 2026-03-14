Derbi u Kaštel Starom: Ribola dočekuje Mursu u borbi za vrh Superlige

Derbi 17. kola Superlige OK Ribola Kaštela odigrat će danas, 14. ožujka u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom protiv MOK Mursa Osijek. Dva kola prije kraja prvog kruga natjecanja na prvenstvenoj tablici neuhvatljiva je zagrebačka Mladost s maksimalna 32 boda, Osječani su drugi s 26, Kaštelani treći s 22, a za četvrtu poziciju se još trebaju izboriti Centrometal ili Dinamo koji imaju po 14 poena.

Mursa je ove sezone u Superligi izgubila tri utakmice – obje od Mladosti i u 8. kolu na svom terenu od Ribole s 3:2. Taj susret u Slavonskom Brodu trajao je skoro dva i po sata, pa uzevši u obzir sve to, sigurno je da će i ovaj derbi biti itekako uzbudljiv.

Glavni trener Ivan Rančić: „Nakon što smo si matematički osigurali poziciju broj 3 i čekamo tko će nam biti protivnik u playoffu, ostala su nam još dva kola - Osječka Mursa i zagrebački Dinamo.

U subotu nas očekuje prvak Hrvatske, iako nismo kompletni, jako mi je važno da smo trenirali dobro ovaj tjedan i da damo svoj Max, te dočekamo zdravi i spremni playoff!