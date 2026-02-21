Derbi na poljudskom bazenu: Jadran dočekuje Mladost

Nedjelja navečer donosi nam pravu vaterpolsku 'poslasticu'. Od 20:30 u poljudskom bazenu, Jadran dočekuje Mladost u 8. kolu domaćeg prvenstva.

Prvaci Hrvatske protiv zagrebačke 'megamomčadi', kako mnogi zovu sastav trenera Zorana Bajića s obzirom na količinu reprezentativaca u njihovim redovima.

No, tako su 'žapcima' tepali i prošle sezone, a na koncu su ih jadranaši uvjerljivo nadigrali u finalnoj seriji i s 3:0 obrani naslov prvaka Hrvatske. Ipak, u novoj smo godini, neke stvari su se promijenile. Svakako nas očekuje uzbudljiv susret u Poljudu, misli isto i kapetan Jadrana, Zvonimir Butić koji je rekao:

- U goste nam dolazi Mladost, vjerojatno najkvalitetnija momčad naše lige, i to je samo po sebi dovoljna motivacija. Riječ je o ekipi punoj reprezentativaca i o njihovoj kvaliteti doista ne treba posebno govoriti. Ipak, igramo na svom bazenu i bez lažne skromnosti vjerujemo da, budemo li na pravoj razini, imamo svoje šanse. Uz čvrstu obranu, Bijača na golu i podršku punih tribina, realno je očekivati da im možemo parirati, a na kraju i doći do pobjede – za početak će Butić.

Široka klupa, plejada reprezentativaca, imena koja su poznata i brojnim 'kampanjcima' kad je u pitanju vaterpolo: Luka Lončar, Josip Vrlić, Franko Lazić, Luka Bukić, Konstantin Harkov, Andrija Bašić, Matias Biljaka, Ante Vukičević, Ivan Nagaev... Svi pod kapicom Mladosti.

Međutim, ima i Jadran 'konje za trku', reprezentativce. Od našeg sugovornika – Zvonimira Butića, zatim Lorena Fatovića, Marka Bijača, Jerka Marinića Kragića...

Ove sezone jadranaši i mladostaši susreli su se sam jednom, bilo je to u borbi za trofej Kupa u kojoj su Zagrepčani bili bolji.

- Što se tiče Kupa, na tu se utakmicu ne bih vraćao – jasno će kapetan Splićana, koji je objasnio:

- Taj susret smo ostavili iza sebe jer jednostavno tog dana nismo bili pravi i ne može nam služiti kao relevantan pokazatelj. Ponavljam, uz našu pravu igru i pomoć s tribina možemo im itekako otežati posao, a ako nam se ukaže prilika, vjerujem da je možemo i iskoristiti – poručio je Zvonimir Butić.

Jadranaši su ovaj tjedan odradili nekoliko trening – utakmica s mađarskim Ferencvarošem, prvakom Europe. Spremni dočekuju Zagrepčane. No, trebat će im 'igrač više' s tribine. Zato u nedjelju navečer protegnite noge do poljudskog bazena. Ulaz je besplatan.