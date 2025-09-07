Delija uzeo bonus za borbu večeri. Ovo nismo vidjeli od Cro Copa i Gonzage

Osim što je ispunio svoj dugo željeni san te osvetio poraz koji mu je prije deset godina preokrenuo karijeru na jednu drugu stranu, Ante Delija uspio je uprihoditi i značajan financijski bonus na svoj osnovni UFC honorar, piše gol.hr.

Ante je za pobjedu protiv Marcina Tybure, koju je ostvario prekidom već nakon dvije minute prve runde, dobio i jedan od četiri dodijeljena bonusa za najbolju izvedbu večeri.

Iznos koji mnogima mijenja život

Ti bonusi su uistinu vrijedni i mnogim borcima na početku UFC karijere mijenjaju život. Naime, iznos koji je Ante svojim nokautom osigurao je 50 tisuća dolara.

Time je postao prvi Hrvat, ne računajući Stipu Miočića, još od svibnja 2015. godine i borbe Mirka Filipovića protiv Gabriela Gonzage, koji je dobio UFC-ov bonus za borbu večeri.

Uzeli su ga tek Cro Cop i Reljić

Osim veliko Cro Copa, koji je uzeo jedan ranije i za izvedbu, bonus je od Hrvata osvojio još Goran Reljić, 2008. godine u svom UFC debiju, također za borbu večeri.

Čak ni Igor Pokajac, unatoč svojih par uistinu nezaboravnih UFC borbi, nikad nije uzeo bonus,

Za Antu je ipak najveća nagrada što ovakvom pobjedom ulazi među UFC-ovih Top 10 teškaša, čime mu slijedi velika borba u kojoj će dobiti priliku još se više približiti samom vrhu.