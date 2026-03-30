"Dekonstrukcija Poljuda". Treba li se rušiti ili obnavljati simbol Splita?

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u srijedu, 1. travnja 2026. godine s početkom u 14:30 sati, u dvorani Jakov Jakša Miličić, održat će se stručno-znanstveni okrugli stol pod nazivom „Dekonstrukcija Poljuda“.

Riječ je o događaju koji dolazi u trenutku kada se u javnosti sve intenzivnije raspravlja o sudbini stadiona Poljud – treba li ga temeljito obnoviti ili ići u radikalniji zahvat, pa čak i rušenje i izgradnju novog objekta.

Okrugli stol moderirat će dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Neno Torić, a fokus rasprave bit će analiza stanja nosive betonske i čelične konstrukcije stadiona, posebno u kontekstu korozije, zamora materijala te procjene opsega potrebnih istražnih radova i mogućih modela sanacije ili rekonstrukcije.

U raspravi će sudjelovati niz istaknutih stručnjaka iz područja građevinarstva, materijala i konstrukcija, među kojima su predstavnici Sveučilišta u Splitu, međunarodnih inženjerskih institucija te stručnjaci iz prakse.

Poljud između emocije i struke

Poljud nije samo stadion – riječ je o arhitektonskom simbolu Splita i jednom od najprepoznatljivijih sportskih objekata u regiji, izgrađenom za Mediteranske igre 1979. godine. Upravo zbog toga svaka rasprava o njegovoj budućnosti izlazi iz okvira struke i ulazi u prostor emocija, identiteta i javnog interesa.

U posljednjim mjesecima sve su glasnija upozorenja stručnjaka o stanju konstrukcije, posebno krova koji je već godinama pod povećalom zbog utjecaja vremena, soli i nedovoljnog održavanja. S druge strane, dio javnosti i dalje snažno zagovara očuvanje postojećeg objekta uz temeljitu obnovu, naglašavajući njegovu kulturnu i arhitektonsku vrijednost.

Obnova ili novi stadion?

Grad Split i stručna javnost već dulje vrijeme razmatraju različite scenarije – od parcijalne sanacije i rekonstrukcije do potpune obnove ili čak izgradnje novog stadiona na istoj ili drugoj lokaciji.

Ključno pitanje koje se nameće jest može li se Poljud dugoročno održati sigurnim i funkcionalnim uz prihvatljive troškove ili bi novi objekt bio racionalnije rješenje.

Upravo zato ovaj okrugli stol dolazi u pravom trenutku – kako bi se rasprava vratila na temeljne činjenice, analize i struku.

Struka daje odgovore

Organizatori ističu da je cilj skupa ponuditi jasnije odgovore na pitanja o stanju konstrukcije, mogućnostima sanacije te procjeni rizika i dugoročne pouzdanosti zahvata.

Očekuje se da će zaključci rasprave biti važan doprinos daljnjim odlukama koje će, sasvim izvjesno, imati dugoročne posljedice za izgled, funkciju i identitet Splita.

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, zainteresirani sudionici trebaju se prethodno prijaviti putem e-mail adrese navedene u pozivu organizatora.