Dečko u Novom Mestu nazvao oca da mu prijete u klubu. Otac došao, ubili ga

U noći s petka na subotu u Novom Mestu ispred ugostiteljskog objekta došlo je do teškog napada u kojem je smrtno stradao muškarac. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, a za danas je najavljen prosvjed građana, prenosi 24ur.com.

Prema neslužbenim informacijama, sukob je počeo kada je mladić iz kluba „LokalPatriot“ nazvao oca i rekao da mu prijeti skupina ljudi. Kada je otac stigao, napala ga je skupina muškaraca i zadala mu teške ozljede glave. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i pokušajima reanimacije, muškarac je preminuo jučer navečer.

Policija je dojavu o događaju u Rozmanovoj ulici zaprimila oko 2:30 ujutro. Nakon očevida i istrage, kriminalisti su istoga dana uhitili 20-godišnjeg osumnjičenika. Iz Policijske uprave Novo Mesto poručuju da zbog tijeka istrage zasad ne mogu otkrivati više detalja, a slučaj je proslijeđen nadležnom državnom odvjetništvu.