Dečko Danijele Martinović napustio policiju

Josip Plavić, poznatiji kao dečko Danijele Martinović, napustio je policiju i ponovno okupio stari bend Izvan zakona. Nakon 16 godina pauze ponovno snimaju nove pjesme. Sada su objavili prvu od njih, baladu Na kiši plešem.

"Ne, nije bila striktno namijenjena za Danijelu. Danijela je čula pjesmu u studiju, nakon čega je reagirala na način da me nagovorila da to snimimo. Uglavnom, dala mi je jedan bitan poticaj i zaslužna je za to da smo ušli u studio", rekao je Plavić za IN Magazin.

"Posao mi nikako ne nedostaje, niti se osjećam više tako. U trenutku kad izuzetno stresno zanimanje počinje ostavljati trag na tijelu, neki ljudi to ne primjećuju i nastavljaju dalje, a ja sam odlučio promijeniti život. Želim živjeti normalnijim i boljim životom i baviti se stvarima koje volim", dodao je.

"Ime Izvan zakona je došlo zato jer smo morali promijeniti ime Opća opasnost, ne moram objašnjavati zašto. Nakon toga smo morali koristiti latinski naziv Lex onda smo skužili da je gramatički netočno pa smo napravili doslovno prijevod", pojasnio je još.

"Danijela je jedna od najžešćih rokerica koje poznajem"

Osvrnuo se i na moguću suradnju s Danijelom.

"Danijela je jedna od najžešćih rokerica koje ja poznajem. To je jedna njena strana koju ljudi ne vide, ali ja se nadam da će u nekom trenutku i to isplivati van", priznao je.

Dodaje i da mu ne smeta interes javnosti.

"To da će biti određeni interes spram mene od strane javnosti je bilo nešto najlogičnije kad si u vezi s nekom javnom osobom, ali bitni su ti neki naši trenuci i mir kojeg uglavnom imamo i sve drugo ne utječe na mene nikako", zaključio je.

Izvan zakona, uz Plavića, čine Krešimir Šokec, Vijeko Vugrić - Vex, Branko Glavan i Davor Smotalić-Smotke.