Debeljak raskinuo ugovor s MORH-om: "Nisam čarobnjak". Anušić: "Cijena je prevelika"

Naručeni, ali nedovršeni vojni brodovi zaglavili su u halama splitskog škvera. Brodosplit se predomislio i otkazao ugovor s Ministarstvom obrane! Puklo je zbog troškova gradnje.

"Da li mislite da ja mogu napraviti brod bez novaca, ostat dužan radnicima i svima skupa? Mislite li da sam ja takav čarobnjak - nisam nažalost, nekad sam bio!", poručuje vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak.

Anušić kaže kako nije bilo prostora za pregovor te da je ugovor jednostrano raskinut.

"Svakako bismo ga i mi raskinuli. Ta cijena je bila prevelika, dovodilo bi se u pitanje zašto smo to napravili, da nismo bili spremni, moramo štititi MORH i interese države!", kaže ministar dodajući da bi ugovor bio štetan za OSRH da ga je kao ministar potpisao.

Debeljak tvrdi da je kompanija uložila vlastiti novac u brodove jer im, tvrdi, OSRH nisu platile. Danas žali jer je Anušiću vjerovao. Brodovi zasad ostaju u škveru, iako Anušić tvrdi da su vlasništvo OSRH-a.