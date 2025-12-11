Debakl Dinama na Maksimiru

Dinamo je na Maksimiru domaćin Betisu u susretu 6. kola Europa lige, u utakmici koja bi mogla odrediti njegov europski put ove sezone. Španjolski klub trenutačno je šesti u Primeri, a u skupini Europa lige drži poziciju koja izravno vodi u nokaut-fazu natjecanja, pa u Zagreb dolazi s jasnim ciljem – potvrditi prolazak dalje.

Zagrebački sastav, pak, u dvoboj ulazi pod velikim pritiskom nakon teških poraza 0:3 od Celte i 0:4 protiv Lillea. Takvi rezultati gurnuli su Dinamo u situaciju u kojoj mu je svaki bod ključan želi li i nakon grupne faze ostati u Europa ligi.

Prvo poluvrijeme donijelo je šok za navijače na Maksimiru. U 31. minuti Dominguez nespretno reagira i skreće loptu u vlastitu mrežu za autogol. Već u 34. minuti Riquelme povećava vodstvo gostiju, a samo četiri minute kasnije, u 38., Antony novim pogotkom potvrđuje potpunu kontrolu Betisa.

Španjolski klub tako uvjerljivo vodi, a Dinamo je usred novog europskog debakla.

Utakmica je još u tijeku...