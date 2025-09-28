DEA poziva Grad Split na poništenje natječaja za javnu rasvjetu i solarne elektrane

Dalmatinska energetska agencija DEA poziva sadašnju gradsku upravu na čelu sa gradonačelnikom Tomislavom Šutom da poništi natječaje za modernizaciju javne rasvjete na području grada Splita i projekt ugradnje FE na javne objekte te provede transparentan postupak javne nabave.

Dalmatinska energetska agencija spremna je pomoći gradu Splitu u tehničkoj potpori i analizi projektnog zadatka, kao i realizaciji cijelog projekta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Evo kako su sve obrazložili:

Grad Split, nažalost, u mandatu gradske administracije gradonačelnika Ivice Puljka nije realizirao projekt modernizacije javne rasvjete koji bi dugoročno donio veliku uštedu. Sada je ukupna godišnja potrošnja javne rasvjete čak – 7.388.245 kWh (izvor: Bazu ISGE u koju je javni sektor dužan upisivati potrošnju). Ako se potrošnja struje pomnoži s cijenom i mrežarinom trošak iznosi 1.930.000 eura. S druge strane, modernizacijom javne rasvjete Split bi mogao smanjiti taj trošak za više od 70 posto godišnje, kao što su to učinili i drugi gradovi. Čak kad bi ušteda bila tek 50 posto, uštedjelo bi se 975.000 eura, a u mandatu pojedinog gradonačelnika to iznosi čak 3,9 milijuna eura. Na zadnji raspisani natječaj Grada pristigle su četiri ponude, od kojih su tri proglašene nevažećima jer, kažu, nisu sukladne uvjetima natječaja. Prihvaćena je ponuda od 2,3 milijuna eura, no u tijeku je žalbeni postupak pri DKOM-u.

DKOM je poništio i natječaj za provedenu javnu nabavu ukupne vrijednosti od 4.850.000 eura za Fazu II koja predstavlja dobavu i montažu 30 fotonaponskih elektrana. Žao mi je propuštenih prilika koje bi Splitu donijele velike uštede. Split je uspio realizirati implementaciju fotonaponskih elektrana na 14 objekta u vlasništvu Grada, kroz projekt "SuSTainable", međutim, prijave i natječaji za njih realizirani su još u mandatu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Dojam je da administracija gradonačelnika Ivice Puljka nije uspjela uvesti sustavnu promjenu organizacije rada koja bi mogla dovesti do primjene novih tehnologija i ostvariti značajne uštede – kazao je Jakić.