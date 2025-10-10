Close Menu

Davor Matijević prezadovoljan nakon sjednice

Davor Matjević oglasio se nakon jučerašnje sjednice gradskog vijeća
Davor Matijević

Davor Matjević oglasio se nakon jučerašnje sjednice gradskog vijeća.

"Od prvog trenutka kada smo kolega Ante Zoričić i ja pokrenuli ovu inicijativu, Split se probudio. Pokrenula se bujica emocija, komentara i podrške – val koji je zahvatio svaki kutak grada. Malo koja tema u novije vrijeme ujedinila je Splićane kao ova.

Poruka naših sugrađana bila je jasna i snažna: Split želi da hotel Zagreb postaje dom za svoje umirovljenike, bake i djedove.

Tu su poruku prepoznali i splitski novinari, koji nisu dopustili da se ova tema ugasi. Naprotiv, dan za danom, ona je sve snažnije odzvanjala našim gradom – postala je tema o kojoj govori cijeli Split. Zašto?

Zato što su naši umirovljenici predugo bili zaboravljeni. Godinama su bili na marginama svih događanja i napretka grada. No, to vrijeme je završilo. Tisuće komentara, poruka i riječi podrške na društvenim mrežama pokazale su snagu građanskog jedinstva. I to su, na svu sreću, prepoznali i splitski gradski vijećnici koji su inicijativu podržali jednoglasno.

Zato želimo iskreno zahvaliti svim sugrađanima koji su nas hrabrili i podržavali od prvog dana. Posebnu zahvalnost upućujemo splitskim medijima i novinarima – vaš trud, interes i ustrajnost pokazali su koliko novinarstvo može biti na strani građana i dobra.

Ovo je tek prvi korak, ali i najvažniji. Bdjet ćemo nad svakim idućim potezom i poticati sve odgovorne da što prije osposobe ovaj objekt za naše bake i djedove. Svi smo zajedno pokazali da zajedništvo nema ideološke boje. Kada su u pitanju naši umirovljenici – Split diše kao jedno. Hvala svima", napisao je Davor Matijević. 

