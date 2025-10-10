Davor Matijević prezadovoljan nakon sjednice

Davor Matjević oglasio se nakon jučerašnje sjednice gradskog vijeća.

"Od prvog trenutka kada smo kolega Ante Zoričić i ja pokrenuli ovu inicijativu, Split se probudio. Pokrenula se bujica emocija, komentara i podrške – val koji je zahvatio svaki kutak grada. Malo koja tema u novije vrijeme ujedinila je Splićane kao ova.

Poruka naših sugrađana bila je jasna i snažna: Split želi da hotel Zagreb postaje dom za svoje umirovljenike, bake i djedove.

Tu su poruku prepoznali i splitski novinari, koji nisu dopustili da se ova tema ugasi. Naprotiv, dan za danom, ona je sve snažnije odzvanjala našim gradom – postala je tema o kojoj govori cijeli Split. Zašto?

Zato što su naši umirovljenici predugo bili zaboravljeni. Godinama su bili na marginama svih događanja i napretka grada. No, to vrijeme je završilo. Tisuće komentara, poruka i riječi podrške na društvenim mrežama pokazale su snagu građanskog jedinstva. I to su, na svu sreću, prepoznali i splitski gradski vijećnici koji su inicijativu podržali jednoglasno.

Zato želimo iskreno zahvaliti svim sugrađanima koji su nas hrabrili i podržavali od prvog dana. Posebnu zahvalnost upućujemo splitskim medijima i novinarima – vaš trud, interes i ustrajnost pokazali su koliko novinarstvo može biti na strani građana i dobra.

Ovo je tek prvi korak, ali i najvažniji. Bdjet ćemo nad svakim idućim potezom i poticati sve odgovorne da što prije osposobe ovaj objekt za naše bake i djedove. Svi smo zajedno pokazali da zajedništvo nema ideološke boje. Kada su u pitanju naši umirovljenici – Split diše kao jedno. Hvala svima", napisao je Davor Matijević.