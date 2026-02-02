David Mandić: "To stvarno nema smisla, nama je bio san da..."

Dan nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu hrvatska rukometna reprezentacija vratila se u Zagreb, gdje je u jutarnjim satima sudjelovala u službenom protokolu. Reprezentativce je u Banskim dvorima primio predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji im je čestitao na još jednom vrijednom odličju i nastavku kontinuiteta uspjeha hrvatskog rukometa.

I dok je sportski dio priče trebao biti u prvom planu, javni prostor ubrzo su ispunile rasprave o organizaciji dočeka u Zagrebu. Tema dočeka, koji je trebao biti održan na Trgu bana Josipa Jelačića u organizaciji Vlade, izazvala je podijeljene reakcije i otvorila niz prijepora, zbog čega je sama brončana medalja djelomično pala u drugi plan.

Na cijelu situaciju osvrnuo se i David Mandić, jedan od važnih igrača u pohodu na broncu, poručivši kako se zbog svega stvorila nepotrebna buka. Smatra da su fokus i pažnja trebali ostati na sportskom uspjehu i zajedništvu momčadi, a ne na temama koje nemaju veze s onim što su igrači pokazali na terenu.

"To stvarno nema ni veze ni smisla..."

Mandić je pritom naglasio da su rukometaši prije svega sportaši koji predstavljaju Hrvatsku te da mnoge stvari izvan dvorane nisu u njihovim rukama. Bronca osvojena u Danskoj, istaknuo je, trebala bi biti glavna tema bez dodatnih podjela.

"Tu se nema što komentirati, to stvarno nema ni veze ni smisla, niti je vrijeme ni za ikakvu politiku. Nama je bio san da dođe Thompson i to je sve." rekao je Mandić, a potom se dotaknuo i nagrade za osvojenu medalju:

"Vlada, mislim, oko 5000 eura, ali kažu i u HRS-u da će biti. Nikad nisu iznevjerili." zaključio je Mandić za SN.