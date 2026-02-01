Danska osvojila Europsko rukometno prvenstvo, u finalu svladala Njemačku

Danska rukometna reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u finalnom dvoboju u Herningu rezultatom 34-27 slavila protiv Njemačke. Danci su tako stigli do treće europske titule i zasjeli na treće mjesto vječne ljestvice, a ispred su ostali samo Šveđani s pet i Francuzi s četiri naslova.

Većim dijelom susreta igralo se gol za gol, no Danska je od samog početka diktirala ritam i nije dopuštala Nijemcima da se odvoje ili preokrenu utakmicu. Ključan trenutak prvog poluvremena bio je crveni karton njemačkog obrambenog stupa Toma Kieslera, nakon čega su Danci lakše dolazili do pogodaka, ponajviše preko raspoloženog Simona Pytlicka i Mathiasa Gidsela. Na poluvrijeme se otišlo s vodstvom Danske 18-16, uz dojam da Nijemci drže priključak zahvaljujući sjajnim intervencijama vjerojatno najboljeg golmana prvenstva Andreasa Wolffa.

U nastavku su obje reprezentacije imale izražene faze bez pogodaka, a utakmica je ušla u pravi rovovski rat u kojem su briljirali vratari. Na danskoj strani posebno se istaknuo Kevin Møller s gotovo 40 posto obrana, dok je Wolff s nekoliko spektakularnih intervencija, uključujući i obranu šuta na prazan gol, držao Njemačku u igri do same završnice.

Danci slomili Nijemce

Presudna serija dogodila se između 45. i 52. minute, kada je Danska prvi put otišla na plus četiri. Sigurni sedmerci Jóhana Hansena i individualna rješenja Gidsela slomili su njemački otpor, a pokušaj igre sedam na šest nije donio preokret.

Danska je tako mirno privela utakmicu kraju i potvrdila status najbolje reprezentacije prvenstva, uz dominantnu obranu, vrhunsku golmansku predstavu i hladnokrvnost u ključnim trenucima, dok je Njemačka ostala korak prekratka unatoč velikoj borbenosti i sjajnom golmanu, piše Telegram.