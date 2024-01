Danijela Martinović otkrila detalje o kriminalističkom inspektoru Josipu, evo kad će ostvariti veliku želju

Iza Danijele Martinović (52) je uspješna godina, što glazbeno, što spisateljski, ali i s privatne strane. Ljubav i mir pronašla je onda kada se najmanje nadala, kada je u policiju došla podnijeti prijavu zbog krađe identiteta. Svog kriminalističkog inspektora Josipa Plavića hvali u svakoj rečenici, ali ipak kaže kako joj je neobično pričati o njemu.

'On je osoba kakvu još nikad u životu nisam upoznala. S njim je sve lagano, moguće, prirodno, i on uopće nema osjećaj težine zbog toga što neki dijelovi mog posla nose, to što je naglo medijski porastao interes za njim, sve to nosi s takvom lakoćom da je to nevjerojatno', rekla je Danijela za InMagazin Nove TV.

Dodaje kako je shvatila da je njezin život poseban i da nikad ne može ni zamisliti što joj se sve lijepog sprema i koliko joj život može uzvratiti na nevjerojatan način. Trenutačno uređuju 'kuću u cvijeću', a u tom raju jedva čeka uživati sa svojim odabranikom.

'S radovima se nikad ne zna, u punom su jeku, vjerujemo da će na proljeće biti sve gotovo', istaknula je.

Noviteta će biti i s glazbene strane jer ubrzo ulazi u studio.

'Snimam zaista predivnu pjesmu, koja bi trebala biti vani krajem veljače', poručila je.