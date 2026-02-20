Danijela Dvornik suze lije zbog unuke: "Kad je ljudska zloba jača..."

Danijela Dvornik na svom je Instagramu podijelila vrlo emotivan video u kojem nije mogla suspregnuti suze dok je govorila o svojim unukama. Posebno ju je dirnula činjenica da njezina mlađa unuka Lumi danas slavi šesti rođendan – a ona ga, kako kaže, ponovno neće moći proslaviti s njom.

Vidno potresena, Danijela je iskreno progovorila o boli koju osjeća posljednjih godina.

''Najgora stvar u mom životu momentalno je to što sam zadnje dvije, tri godine izostala sve rođendane svojih unuka. Lumi danas ima 6 godina, ja bi se trebala radovati što ona ima 6 godina, ja se radujem što ona ima 6 godina, ali prosto ne dijelim to vrijeme s njima, imam osjećaj kao da gubim to sve skupa s njima što bih trebala imati. Kad je ljudska zloba veća od ljubavi, ne znam kako to opisati, jednostavno ne znam kako to opisati'', kroz suze je govorila Danijela

Osim videa, Danijela je svojoj voljenoj unuci posvetila i dirljivu objavu uz nekoliko fotografija nastalih prošlog ljeta, kada su kćeri njezine Elle Dvornik boravile kod bake na ljetovanju. Ne skriva koliko joj ti trenuci znače te koliko s nestrpljenjem čeka nove prilike da uživa sa svojim unučicama.

''Lumi danas puni 6 godina, ali ona je nama još uvijek ‘bebuša’. Sjećam se momenta kada je došla iz rodilišta kući i kad je Balie uzbuđeno čekala da vidi sestru i zaključila da joj je to ‘bljak’ i demonstrativno otišla u svoju sobu praveći se da sestra ne postoji. Lumi, neka ti je najsretniji rođendan, nadam se da ćemo u budućnosti imati prilike da neke rođendane proslavimo zajedno i nadoknadimo ono što nam je sada daleko'', poručila je baka.