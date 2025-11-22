Danijel pušio na svojoj terasi, susjeda ga tužila: Mora platiti 13.000 eura

Danijel (42) iz Beča našao se u nezavidnoj situaciji nakon što je zbog pušenja na vlastitoj terasi završio na sudu. Iako živi u stambenoj zgradi i povremeno uživa u cigareti na otvorenom, susjedi je smetao dim pa ga je tužila.

Austrijski sud presudio je u njezinu korist, a Danijela čeka visoka novčana kazna i stroga ograničenja.

Sud presudio: pušenje na terasi samo u određenim terminima

Prema pisanju austrijskog lista „Heute“, tijekom očevida nije utvrđena značajna smetnja. No unatoč tome, Bezirksgericht Floridsdorf stao je na stranu tužiteljice. Posljedice su za Danijela ozbiljne: mora pokriti sve odvjetničke troškove u iznosu od oko 13.000 eura, a pušiti na vlastitoj terasi smije samo u točno određenim vremenskim intervalima, piše Fenix.

Od travnja do listopada dopušteno mu je pušiti u nekoliko utvrđenih termina, dok su zimski mjeseci još strože regulirani.

„U cijelom naselju ljudi puše na balkonima i terasama, ali mi to sada smijemo samo u određeno vrijeme“, rekao je Danijel za „Heute“.

Što smijete raditi na vlastitoj terasi u Njemačkoj

U pravilu, terasa je privatni prostor na kojem se možete opuštati: jesti, piti, sunčati se, uređivati prostor biljkama ili namještajem, a u većini slučajeva i pušiti. Ipak, postoje pravila kojih se treba držati kako bi se izbjegli sukobi sa susjedima ili pravni problemi, piše Fenix.

Najvažnija pravila koja treba poštovati:

– Obzir prema susjedima: Vaše aktivnosti ne smiju pretjerano smetati drugima.

– Poštivanje kućnog reda: Pridržavajte se noćnog mira između 22:00 i 6:00 sati.

– Kućni red i ugovor o najmu: Pažljivo pročitajte pravila – moguće su posebne zabrane, primjerice roštiljanja. Usmeni dogovor nije nužno pravno valjan, ali pisana odredba jest.

– Pravila zajednice vlasnika: U zgradama s vlasničkim stanovima mogu vrijediti dodatna ograničenja.

– Sigurnost: Osigurajte da predmeti poput tegli s cvijećem ne mogu pasti te da voda ne kapa na niže balkone.

– Građevinske promjene: Za ugradnju markize, nosača tegle ili drugih elemenata koji zadiru u konstrukciju zgrade potrebna je suglasnost vlasnika.