Danijel je junak koji je spasio mladu Mateu iz sigurne smrti: "Nisam ni trenutka razmišljao"

Te srijede, 27. kolovoza, dogodila se strašna prometna nesreća na županijskoj cesti nedaleko Cerovlja u kojoj je teško ozlijeđena 23-godišnja žena Matea Šterpin, piše Danas.hr.

Policija je izvijestila idući dan da se nesreća dogodila kada je neprilagođenom brzinom upravljala automobilom (pulskih registracijskih oznaka) pri čemu je sletjela s ceste i udarila u stablo. Automobil se prevrnuo na krov i zaustavio se u bari.

"Vozačici su prvu pomoć na mjestu događaja pružili građani koji su se zatekli na mjestu nesreće, dok je naknadno prevezena u pulsku bolnicu gdje je zbog težine zadobivenih ozljeda i zadržana na liječenju", javila je policija tada.

'Spasio je život našoj kolegici'

Da trenutak pokazuje od čega je čovjek stvoren pokazao je junak ove priče, Danijel Jurada koji joj je prvi priskočio u pomoć spasivši joj život. Tvrtka za koju Matea radi objavila je post na Facebooku u kojemu su se zahvalili Danijelu i otkrili detalje spašavanja.

"Ovim putem želimo izraziti duboku zahvalnost i iskreno poštovanje Danijelu Juradi, koji se našao na mjestu prometne nesreće u kojoj je naša djelatnica Matea Šterpin na putu prema poslu doživjela tešku nezgodu - vozilo se prevrnulo na krov, sletjelo u vodenu baru te u potpunosti potonulo, pri čemu je ona izgubila svjest.

Zahvaljujući njegovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj reakciji, Jurada je nesebično priskočio u pomoć i time spasio život našoj kolegici. Njegovo djelo ostavlja dubok trag u našim srcima i podsjeća nas na snagu ljudske dobrote i solidarnosti.

Od srca mu zahvaljujemo – u ime Matee, njezine obitelji, te cijelog kolektiva naše firme", piše u objavi tvrtke Destilerija na Facebooku.

'Nisam ni trenutka razmišljao'

Sam Danijel je za 24sata opisao da je prolazio cestom, kad je ugledao automobil u vodi.

"Vidjeli su se samo kotači. Nisam ni trenutka razmišljao. Odmah sam stao. Pokraj je bio jedan čovjek koji je već zvao Hitnu pomoć. Ja sam uletio u vodu", rekao je.

U automobilu je bila mlada žena koja se pokušavajući odvezati i izaći onesvijestila. "Nije bilo vremena. Otvorio sam vrata i izvukao je. U tom trenutku mislili smo samo na jedno, a to je da preživi. Počeli smo joj davati umjetno disanje i masažu srca. To su sekunde koje se ne zaboravljaju", dodaje Danijel.