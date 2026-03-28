Danica Baričević izabrana za potpredsjednicu Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski"

Danica Baričević izabrana je za jednu od pet potpredsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski", koja je danas dobila novo vodstvo. Na čelu zajednice nalazi se predsjednica Nada Murganić, glavna tajnica je Margareta Mađerić, a međunarodna tajnica Sunčana Glavak.

U obraćanju nakon izbora Danica Baričević istaknula je kako joj je osobita čast biti dio novoizabranog vodstva Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski".

Tom je prilikom čestitala svim kolegicama izabranima u Predsjedništvo i Nacionalni odbor, a posebno Katarini Šimundži Bešker, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, kao i članicama Nacionalnog odbora HDZ-a. Poručila je kako su upravo žene okupljene u Zajednici važan i zaslužan dio uspjeha stranke diljem Hrvatske, bez obzira na to djeluju li javno ili diskretno.

Zahvala na povjerenju i poruka o zajedništvu

Danica Baričević zahvalila je svim članicama Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" na ukazanom povjerenju i potpori. Naglasila je kako članice Zajednice predstavljaju "čvrst, pouzdan oslonac i neprikosnoven, zaslužni dio uspjeha" stranke u svim krajevima Hrvatske.

Na kraju je poručila kako slijedi nastavak rada u snažnom zajedništvu, s ciljem novih izbornih pobjeda, ali i daljnje izgradnje društva u kojem će svi imati jednake prilike i mogućnosti za ostvarenje osobnih uspjeha.