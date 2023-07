Danas stižu pljuskovi u Dalmaciju, a uskoro i ekstremne vrućine? Netočno!

S jučerašnjim danom služena DHMZ postaja Split Marjan zabilježila je tek osmi vrući dan dosadašnjeg tijeka godine. Tek, jer ako se sjetimo da je lani zabilježeno 77 takvih dana zaključno s 31.8.2022. jasno je da će broj vrućih dana ovog ljeta biti znatno manji nego lani. To se ponajprije može propisati vrlo nestabilnom i svježijem ovogodišnjem lipnju.

Vrijeme se u Dalmaciji stabilizirali, a zvučnim naslovima usprkos, u Dalmaciji ni danas, ni sljedećih desetak dana uglavnom neće biti kiše. Osim toga, nekako se uspjela proširiti fama da nam uskoro stižu ekstremne vrućine. Istina je da su na vidiku više temperature zraka od onih koje smo imali prethodnih dana, primjerice jučer su najviše dnevne temperature bile od 29 do 32°C, što nisu nikakve značajne vrućina za dio godine, ali zasad u većini krajeva nisu na vidiku temperature zraka iznad 35°C, stoga ni straha od ekstremnih temperatura barem sljedećih desetak dana - nema! Konkretno, stižu prave ljetne vrućine koje se teško mogu kvalificirati kao ekstremne jer neće biti ni blizu rekordnih za dio godine.

Jedino vrijedno spomena - popodnevna tramontana!

Temperatura mora na većem dijelu obale i otoka jučer su dosegle vrlo toplih 26°C. Nema sumnje da će danas i za vikend mnogi spas od vrućina potražiti u moru, no pozornost valjda obratiti na popodnevne sate kada će posvuda na moru biti zapadnog do sjeverozapadnog vjetra koji između 16 i 19 sati može lokalno, a osobito u kanalima između otoka, prolazno može imati jake udare.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Popodne će uz granicu s BiH biti prolazno jačeg razvoja oblaka, uglavnom na Dinari i Kamešnici uz mogućnost pljuska s grmljavinom. Ujutro burin, danju će zapuhati slab jugozapadnjak, popodne umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak koji krajem dana među otocima može imati pokoji jaki udar. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 14 do 18°C, uz obalu i na otocima od 19 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 29 do 33°C.

Petak će biti pretežno vedar. Kasnije popodne na širem imotskom području može biti kraktorajnih i slabih pljuskova. U noći će puhati slab burin, danju jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak koji će u drugom dijelu popdoneva na moru jačati, a u kanalima može biti prolaznih jakih udara. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 14 do 18°C, uz obalu i na otocima od 19 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 29 do 33°C.

Konačno možemo najaviti vikend bez kiše! I subota i nedjelja će biti pretežno vedri. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab do umjeren maestral. Jutarnje temperature zraka bit će u neznatnom padu, a najviše dnevne temperature bit će većinom od 29 do 33°C.

Promjene neće biti ni u sljedećem tjednu, osim što će od srijede biti još malo toplije.