Danas počinje ljeto. Primite se, na vidiku su paklene vrućine, temperature će se približiti ekstremnih 40 stupnjeva u hladu

Danas u 22 sata i 50 minuta počinje kalendarsko ljeto, a završit će u nedjelju, 22. rujna u 14:43 sati. Kalendarsko ljeto nastupa trenutkom ljetnog suncostaja ili solsticija što znači da su ovi dani u godini najduži na sjevernoj Zemljinoj hemisferi. Bez obzira na to što ćemo već do kraja ovog mjeseca zabilježiti skraćivanje svijetlog dijela dana i produljenje njegovog tamnog dijela, najtopliji dio godine, kao i uvijek, tek je pred nama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A za nama je meteorološki dinamičan tjedan u kojem je zabilježeno najjače nevrijeme dosadašnjeg tijeka godina u dijelovima zemlje, osobito u Istri i dijelu Dalmacije. Vrijeme se u međuvremenu stabiliziralo, a bio je to uvod u stabilan i vruć ostatak tjedna.

Danas, najdužeg dana u godini, pratit će nas pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u popodnevnim satima bit će lokalno pojačanog razvoja oblaka, tek ponegdje praćenog kraćim pljuskovima i grmljavinom. Ujutro će puhati slaba bura, danju vjetar zapadnih smjerova koji će popodne biti jači na otvorenom moru i kanalima među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 25°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 30 do vrlo vrućih 36°C.

Subota će biti pretežno sunčana i suha. Ujutro će slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren maestral, ali će kasnije popodne na otvorenom i među otocima biti pojačanih udara sjeverozapadnjaka i zapadnjaka. Jutro toplo i vrlo toplo, najviše dnevne temperature većinom od 29 do 34°C.

Nedjelja donosi nastavak pretežno sunčanog stabilnog vremena. U noći slaba do umjerena bura, danju slab maestral, nešto jači popodne među otocima. Jutro će biti neznatno svježije, najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Pretežno vedro bit će i veći dio sljedećeg tjedna, a nešto nestabilnosti moguće je tek na njegovom kraju. Prvi dio tjedna temperaturno bit će sličan ovome vikendu, no od četvrtka je izvjesno izraženo zatopljenje, odnosno dolazak pravog toplinskog vala. Od petka temperature će u mnogim predjelima prelaziti 35°C, a u nekim lokacijama mogle bi se približiti ekstremnih 40°C.