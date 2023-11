DANAS OTVARANJE PONUDA ZA SANACIJU RASVJETE TUNELA MARJAN Štedno LED osvjetljenje prilagođeno i za brzine veće od maksimalno dopuštenih 50 km/h

Grad Split krenuo je u sanaciju rasvjete tunela Marjan dugog 850 metara, a koštat će po procjeni 265 tisuća eura bez PDV-a. Danas, u petak u 10 sati istječe rok za ponude. Radi se o otvorenom postupku javne nabave koji se ne financira iz fondova Europske unije. Dakle, platit će se i gradskog proračuna.

Elektrotehnički izvedbeni projekt potpisuje projektant mag.ing.el Denis Brkić iz splitske tvrtke Tensor projekt d.o.o. Po njemu će modernizacija rasvjete uz zadržavanje postojećih elektroenergetskih kabela za napajanje, postojećih razdjelnika, te ostale opreme koja će biti u funkciji nove rasvjete, omogućiti dovoljno svjetla i za sigurnu vožnju od 60 km/h, ali će, prema riječima Damira Babića, voditelja Odsjeka za promet i komunalno održavanje, i dalje biti ograničenje vožnje po sadašnjoj prometnoj signalizaciji.

Rasvjeta i za nestašne

- U okviru postojeće linije rasvjete doći se do zamjene sa štednom rasvjetnom. Bit će to LED rasvjeta, a i sustav za upravljanje će se modernizirati. Održavanje, upravljanje, obavijesti o mogućim kvarovima dobivat će digitalno aplikacijom Parkovi i nasadi koji se bave rasvjetom u gradu. Što se tiče brzine vožnje, projekt ne određuje maksimalno dozvoljenu brzinu u tunelu. Nju određuje prometna signalizacija i ona će vjerojatno ostati ista. Ne vjerujem da ćemo je mijenjati. Navedena brzina u projektu sanacije rasvjete od 60 km/h je za one koji ne budu poštivali znakove, da imaju primjereniju rasvjetu što bi trebalo povećati stupanj sigurnost u tunelu - kazao je Babić.

Glavnim projektom je predviđeno postavljanje nove rasvjete prilagođeno postojećem sustavu osnovnog napajanja i upravljanja tunelskom rasvjetom, točkastu zamjenu nekih osigurača u postojećim razvodnim ormarima rasvjete, postavljanje novog kabelskog razvoda za potrebe napajanja rasvjete tunela (od razdjelnika do svjetiljki), te besprekidno napajanje sigurnosne rasvjete tunela s potrebnom opremom (UPS, vatrootporni kabeli i ostali odgovarajući pribor). Trenutno stanje rasvjete tunela, piše u izvedbenom projektu, ne udovoljava smjernicama za rasvjetljavanje cestovnih tunela, a postojeće svjetiljke koriste niskotlačne natrijeve žarulje koje imaju najlošiji indeks uzvrata boja (CRI) od svih tipova izvora svjetla koji se koriste u cestovnoj rasvjeti. Posljedice niskog CRI indeksa su neraspoznavanje boja i otežano uočavanje prepreka u tunelu.

Za ventilaciju novi projekt

Babić se nada se da će natječaj za izvođače proći bez žalbi. Rok za izvođenje radova je 20 dana. U nekoj idealnoj situaciji novu rasvjetu bi mogli imati i prije Božića.

- Teško je to sad procijeniti. Ako završimo ovu natječajno administrativnu priču u sljedećih 10 dana to bi se zaista i moglo dogoditi - rekao je Babić i najavio radove na ventilaciji.

U tunelu su ugrađene 4 grupe po 2 ventilatora (reverzibilni) snage svaki 30 kW, napona 3x400V, 50 Hz. No, njihovo napajanje i rad nisu predmet ovog projekta.

- Do kraja sljedeće godine krenut ćemo u sličnu proceduru za izmjenu ventilacije tunela, ali po novom projektu. Postoji već jedan ali je star 25, a možda i 30 godina. Išla je tehnika naprijed i ići će se u novo projektiranje - naglasio je voditelj Odsjeka za promet u Banovini.