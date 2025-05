Danas je u dijelu Dalmacije moguće kratko, ali snažno nevrijeme. Mnoge će obradovati prognoza za vikend

Četvrtak je području Dalmacije donio prolazno smirivanje vremenskih prilika. Najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 21 do 24°C. Krajem dana i navečer tlak zraka bio je u padu, a na moru je zapuhalo jugo kao uvod u promjenu vremena, još jednu u nizu ovoga tjedna.

Tijekom noći su kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatili sjeverni i dio srednjeg Jadrana.

Dok MeteoAlarm DHMZ-a za cijelu Hrvatsku za petak daje žuti stupanj upozorenja na opasne vremenske prilike, ESTOFEX dijelu srednjeg Jadrana predviđa mogućnost izraženog nevremena.

Primarna ciklona nalazi se nad Skandinavijom, no nad zapadnim Sredozemljem formirao se sekundarni ciklonalni centar koji će tijekom petka s pripadajućim frontalnim sustavom brzo prijeći preko Jadrana dalje na jugoistok. Zbog toga će u unutrašnjosti zemlje doći do novog jakog zahlađenje, a temperatura će pasti i na Jadranu; više na sjevernom Jadranu nego u Dalmaciji.

Lokalno će biti jačeg grmljavinskog nevremena, a najviše oborine očekujemo u Lici, Gorskom kotaru, dijelu sjevernog Jadrana, sjeverozapadne Hrvatske i sjeverne Dalmacije. Najmanje oborina vjerojatno će biti na istoku Slavonije i južnoj Dalmaciji.

Konvektivni parametri upućuju na umjereno veliku mogućnost lokalno izraženog nevremena na sjevernom i srednjem Jadranu, Lici i Gorskom kotaru, ponegdje uz tuču. Podno Velebita će zapuhati jaka do olujna bura.

Vrijeme će se u drugom dijelu dana postupno smirivati.

Danas će biti vrlo promjenjivo, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji postoji mogućnost prolazno izraženijeg grmljavinskog nevremena. Oborine neće biti ravnomjerno raspoređene, ponegdje će pasti preko 30 litara po metru kvadratnome, a uglavnom prema jugu oborine će biti znatno slabije. Već ujutro podno Velebita će zapuhati jaka do olujna bura, do kraja dana bura će se proširiti na srednju Dalmaciju, a jugo će se najduže zadržati na jugu Dalmacije. Sredinom dana temperature od 13°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 23°C na jugu. Navečer posvuda hladnije.

Subota donosi pretežno sunčano i suho vrijeme. Puhat će umjerena do pojačana bura. Jutro će biti znatno hladnije od prosjeka za dio godine. Danju toplo, većinom od 20 do 25°C.

Vedro će biti tijekom nedjelje. Ujutro će puhati umjerena do pojačana bura, popodne slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Jutro svježe, danju toplo i vrlo toplo, većinom od 22 do 27°C.

Čini se da nas sljedeći tjedan očekuje većinom stabilno i toplo vrijeme.